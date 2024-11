Neue Freizeitanlage In Bad Neuenahr rollen wieder die Skateboards Thomas Weber 25.11.2024, 15:00 Uhr

i Die jungen Nutzer konnte es kaum erwarten, das Band zu durchtrennen und den Skatepark zu erobern. Thomas Weber

In Bad Neuenahr ist am Samstag der neue Skatepark neben dem Apollinarisstadion eröffnet worden. Die Anlage ist längst nicht nur ein Treffpunkt für Kinder.

Jetzt sind sie unterwegs auf ihrem Longboard, Carver oder Cruiser. Es geht über Hindernisse unterschiedlichster Art und Schwierigkeitsstufe, mal über die Rampe, mal hinab in die Bowl. In Bad Neuenahr kann sich gleich hinter dem Kraftwerk neben dem Apollinarisstadion von morgens bis abends mit fast allem, was rollt bewegt werden.

