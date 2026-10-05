Roland Jankowsky, der den Kommissar Overbeck in der Serie „Wilsberg“ verkörpert, war am Samstag in Bad Breisig zu Besuch. Mit Applaus hat der Schauspieler wohl gerechnet, nicht aber mit einer Auszeichnung für Overbeck als „Ehrenkommissar“.
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Damit hat Schauspieler Roland Jankowsky wirklich nicht gerechnet: Am Ende seiner Lesung in der Jahnhalle in Bad Breisig, bei der er so manche skurrile Geschichte erzählt und in allerlei eigentümliche Rollen geschlüpft ist, erhält er nicht nur einen tosenden Schlussapplaus, sondern auch eine besondere Auszeichnung.