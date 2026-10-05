Besondere Lesung in Jahnhalle In Bad Bresig wird „Overbeck“ zum Ehrenkommissar gekürt Thomas Kölsch 05.10.2026, 10:00 Uhr

i Roland Jankowsky (rechts) erhält von Gusti Erdel eine Urkunde samt Holzplakette, die Jankowskys berühmte Figur Overbeck zum Ehrenkommissar von Andernach macht. Thomas Kölsch

Roland Jankowsky, der den Kommissar Overbeck in der Serie „Wilsberg“ verkörpert, war am Samstag in Bad Breisig zu Besuch. Mit Applaus hat der Schauspieler wohl gerechnet, nicht aber mit einer Auszeichnung für Overbeck als „Ehrenkommissar“.

Damit hat Schauspieler Roland Jankowsky wirklich nicht gerechnet: Am Ende seiner Lesung in der Jahnhalle in Bad Breisig, bei der er so manche skurrile Geschichte erzählt und in allerlei eigentümliche Rollen geschlüpft ist, erhält er nicht nur einen tosenden Schlussapplaus, sondern auch eine besondere Auszeichnung.







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