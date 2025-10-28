In Altenburg sollen weitere Haushalte ans Nahwärmenetz

In Altenburg ist nach der Flutkatastrophe ein Kaltes Nahwärmenetz entstanden. Wie viele Haushalte sind mittlerweile angeschlossen? Was fehlt noch? Und wie schnell lassen sich neue Häuser anschließen? Ein Überblick.

Drei Großabnehmer sollen langfristig die Basis für die Wirtschaftlichkeit des Kalten Dorfwärmenetzes im Altenahrer Ortsteil Altenburg bilden

Das Seniorenzentrum Ahrschleife (vor der Flut: Maternus-Stift) beziehe hochwassersicher und ökologisch nachhaltige Dorfwärme, die in der Summe etwa 20 Einfamilienhäusern entspreche.