In Altenburg ist nach der Flutkatastrophe ein Kaltes Nahwärmenetz entstanden. Wie viele Haushalte sind mittlerweile angeschlossen? Was fehlt noch? Und wie schnell lassen sich neue Häuser anschließen? Ein Überblick.
Lesezeit 2 Minuten
Drei Großabnehmer sollen langfristig die Basis für die Wirtschaftlichkeit des Kalten Dorfwärmenetzes im Altenahrer Ortsteil Altenburg bilden. Das Seniorenzentrum Ahrschleife (vor der Flut: Maternus-Stift) beziehe hochwassersicher und ökologisch nachhaltige Dorfwärme, die in der Summe etwa 20 Einfamilienhäusern entspreche.