Köstliche Momente
In Ahrweiler gibt es Süßes mit und ohne Kalorien
Frans Louis Isrif mit seinem neuen Werk „Die Süße der Menschlichkeit“.
Frans Louis Isrif mit seinem neuen Werk „Die Süße der Menschlichkeit“.
Thomas Weber

Autor Frans Louis Isrif schreibt in seinem neuen Buch „Die Süße der Menschlichkeit“ von köstlichen Momenten im Leben. Garniert werden die Geschichten mit 24 Rezepten für Marmeladen etwa mit Brombeeren und Wein.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Dachbodenfund im Peter-Friedhofen-Haus am Ahrweiler Obertor hatte Frans Louis Isrif vor Jahresfrist animiert, ein Rezeptbuch mit Suppen und Eintöpfen herauszugeben und beim Hutenfest der Ahrweiler Oberhut vorzustellen. Gefunden hatte man seinerzeit alte Suppenrezepte, die aus dem Jahr 1844 stammen sollen.
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