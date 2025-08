Während die Poststraße in Bad Neuenahr noch unter der Baustellensituation leidet, wartet die Ahrhutstraße in Ahrweiler inzwischen mit außergewöhnlichen Shoppingerlebnissen auf, die selbst Großstädter begeistern. Dabei setzen Einzelhändler auch auf die Kombination von Einkaufen und Einkehren. So wie in der Boutique NO.37, wo Daniela Kerp und Ingrid Nickenig beim Wiederaufbau nach der Flut die Chance genutzt haben, ihren Concept-Store im hinteren Bereich um einen Innenhof zu erweitern, wo die Kunden nun ein Glas Wein genießen können. Und auch bei Kockerols-Ambiente ist es spannend, denn die Inhaberin hat sich nach der Flut mit dem Café Florales Leben zusammengetan. Hier gibt es neben Möbeln, Accessoires, Geschirr, Pflegeprodukten, kleinen kulinarischen Spezialitäten und Blumen auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

i Daniela Kerp und Ingrid Nickenig haben in der Ahrhutstraße 37 nach der Flut neu angefangen und setzen auf ein besonderes Konzept. Beate Au

Eine Boutique mit Überraschungen

„Am Tag der Flut haben wir den Vertrag für unsere Boutique in Ahrweiler unterschrieben“, berichtet Daniela Kerp. Die Katastrophe war zwar eine Zäsur, doch drei Jahre danach haben sie und Ingrid Nickenig neu eröffnet. Bald können sie Jubiläum feiern. Für die gebürtigen Bonnerinnen ist das Ahrtal ihre Wahlheimat geworden und die Boutique in Ahrweiler ihr Herzensprojekt, in das sie viele Ideen investieren – zum Beispiel die, den Hof samt angrenzender Scheune in eine kleine gemütliche Oase zu verwandeln, die mediterranen Charakter hat.

i Der Innenhof lockt Kunden zum Verweilen. Beate Au

„Wir sind ein bisschen mutiger und damit relativ konkurrenzlos. Wir schließen eine Lücke.“

Daniela Kerp

„Eure Boutique könnte auch eine auf Ibiza sein“ – das bekommen die beiden Inhaberinnen öfter zu hören. Das, was bei ihnen auf der Stange hängt, ist außergewöhnlich – von den Schnitten her, und vor allem, was die Farben angeht. „Wir sind ein bisschen mutiger und damit relativ konkurrenzlos. Wir schließen eine Lücke“, sagt Daniela Kerp. Sie setzen auf Individualität. Jedes Stück ist nur ein- bis zweimal im Laden vorhanden. Neue Ware wird immer donnerstags eingekauft. Und während die Frauen die besondere Mischung aus Mode und Accessoires – vom Kerzenständer bis zur Statementbrille ist alles dabei – bestaunen, können die Männer im liebevoll eingerichteten Weinbistro entspannen. „Es ist unser Männerparkplatz“, so Kerp.

i Mehr als einkaufen: Die alte Scheune wurde in ein gemütliches Vintage-Wohnzimmer mit Atmosphäre umgebaut. Beate Au

Wenn sie zurückblickt, dann war es vor einem Jahr ein Start mit einem „Mega-Erfolg“. Im Januar, Februar und März 2025 folgten dann die Dämpfer mit Umsatzeinbrüchen. „Jetzt läuft es wieder sehr gut. Aber es steht und fällt natürlich mit dem Wetter“, so Daniela Kerp, denn die Boutique lebe von Einheimischen und Touristen. Sie glaubt aber an den Standort Ahrweiler. „Es ist ein guter Platz“, sagt sie. Und sie hat festgestellt: „Die Touristen, die nach Ahrweiler kommen, sind jünger geworden.“ Außerdem kämen zunehmend auch Kunden aus Bonn, weil sie das tolle Angebot an Boutiquen in Ahrweiler zu schätzen wüssten, was in der Innenstadt der Bundesstadt zunehmend verloren gehe.

Blumen, Kuchen und Schönes rund um mediterrane Wohnkultur

i Nadine Schlosser ist für Kuchen und Co. verantwortlich, ihre Schwester als Floristin für die Blumen. Ihr Café ist in einem Ladengeschäft in der Ahrhut zu finden. Beate Au

Von Kunden, die aus dem Köln-Bonner Raum kommen, lebt auch Ursula Kockerols. In deren stark vom französischen Stil und Herstellern geprägter Boutique ist nach der Flut das Blumencafé eingezogen, das zuvor gegenüber in der Ahrhutstraße seinen Standort hatte. Kennengelernt hat sie die Inhaberinnen Nadine und Christina Schlosser als Nachbarn in den Zelten des provisorischen Einkaufszentrums, das nach der Flut das Überleben des Einzelhandels sichern sollte. Da ihre Kunden hauptsächlich mit dem Auto anreisen, ist Ursula Kockerols froh darüber, dass sich die Parkplatzsituation in Ahrweiler wieder verbessert hat und es inzwischen auch wieder Parkuhren gibt, die mehr als zwei Stunden per Parkscheibe erlauben. Im Einzug des Cafés Stil-Blüte sieht sie einen Gewinn. „Es lockt andere Kunden, die sonst vielleicht nicht gekommen wären“, sagt sie. Mit der Entwicklung in Ahrweiler ist sie zufrieden. „Im Vergleich zu anderen Städten geht es aufwärts. Es sind neue, schöne Läden entstanden. Der Kunde freut sich, wertige Läden zu sehen.“

i Ursula Kockerols bietet in ihrem Geschäft Tischwäsche, die auf Kundenwünsche zugeschnitten wird. Im hinteren Teil gibt es Kaffee und Kuchen. Beate Au

i Blumen und Kuchen - auf mit diese Kombination setzt das Café Stil Blüte, das sich in der Ahrhut die Räume mit der Boutique Kockerols teilt. Beate Au

Corona und herausfordernder Wiederaufbau wirken nach

Nadine Schlosser und ihre Schwester Christina sehen in der Kombination von Blumencafé und Boutique den richtigen Schritt. „Es wird sehr gut angenommen“, so Nadine Schlosser. Sie ist für Kaffee, Kuchen und Co. zuständig, während ihre Schwester Christina sich als gelernte Floristin um den Verkauf von Blumen kümmert und auch die Ursprungsidee dazu hatte, Blumen und Kuchen unter einem Dach anzubieten. Trotzdem wirkten die Folgen von Corona und der Flut noch nach, so Nadine Schlosser. Den Wiederaufbau nach dem Umzug auf die andere Straßenseite weitgehend allein zu stemmen, sei ein schwieriger Kraftakt gewesen. „Die goldenen Zeiten sind vorbei. Das Geld sitzt bei den Gästen nicht mehr so locker“, stellt sie außerdem fest. Sie hätte sich gewünscht, dass die Geschäftsleute, die mutig die Stellung gehalten haben, ebenso von einer Förderung profitieren könnten wie diejenigen, die nun leer stehende Ladenlokale füllen sollen. Das sehen einige Geschäftsleute, mit denen unsere Zeitung gesprochen hat, genauso. Im Rahmen dieses Projekts mietet die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler verwaiste Ladenlokale zu 70 Prozent der ursprünglichen Kaltmiete an. Diese Flächen können dann zu deutlich vergünstigten Konditionen an Dritte weitervermietet werden. Die Differenz wird durch die Förderung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums mitgetragen.