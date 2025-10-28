Haltestellen der Ahrtalbahn In Ahrbrück endet die Ahrtalbahn am neuen Bahnsteig Jochen Tarrach 28.10.2025, 14:00 Uhr

i Das alte Bahnhofsgebäude wird längst nicht mehr gebraucht und gehört heute der Gemeinde. Jochen Tarrach

Einmal die ganze Strecke der Ahrtalbahn abzufahren, um zu sehen, wie der Stand der Dinge an den Haltepunkten ist – diesem Thema widmet sich unsere Zeitung in einer Artikelserie. Heute werfen wir einen Blick auf den letzten Bahnhof in Ahrbrück.

Innerhalb der Reise zu den Bahnhöfen der Ahrtalbahn machen wir uns auf den Weg, um von Altenahr aus an Kreuzberg vorbei den letzten Haltepunkt in Ahrbrück zu erreichen. Genau 29,1 Kilometer lang ist die Strecke, die nach den schweren Zerstörungen der Flut im Jahr 2021 nun fast wieder komplett aufgebaut ist und noch im Jahr 2025 wieder befahren werden soll.







