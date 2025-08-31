Die Tiny-Houses im Ahrtal und was mit ihnen nach der Nutzung als Notunterkunft für Flutbetroffene passiert – das beschäftigt viele Menschen im Kreis Ahrweiler. Aber auch in den sozialen Netzwerken. Dort hat vor allem ein Plakat für Empörung gesorgt.

Mehr als vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind von den einst 170 Tiny-Houses als Not- und Übergangswohnungen für flutbedingt obdachlose Menschen noch 42 bewohnt: in der Stadt Sinzig am Standort Mörikeweg (Bad Bodendorf) 14 von 18 Häusern, in Ramersbach (Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) noch 16 von 23 Tiny-Häusern und in der Verbandsgemeinde Altenahr zwölf von ehemals 74 Tiny-Häusern. Das ergab eine Umfrage unserer Zeitung. Die Bewohner werden vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreut. Es wird keine Miete erhoben – zu zahlen sind Betriebskosten zwischen 455 und 619 Euro im Monat.

In den sozialen Netzwerken wird ein Plakat eifrig diskutiert

Die mobilen Heime, ihr Transport und ihre Aufstellung sowie Installation wurden komplett aus Spendengeldern der Aktion Deutschland hilft bezahlt. Mit der Maßgabe, dass die gut ausgestatteten Häuser mit rund 30 Quadratmetern Wohnraum, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, an die Kommunen übergehen. Die sind verpflichtet, das eingenommene Geld für die Fluthilfe zu verwenden.

i Das große Schild einer Firma mit dem Verkaufsangebot von Tiny-Häusern an der Bundesstraße vor der Siedlung in Bad Bodendorf hat für Diskussionen gesorgt. Die Stadt Sinzig beteuert, dass niemand ausziehen muss und der Verkauf erst stattfinden kann, wenn die Bewohner eine andere Wohnung gefunden haben. Frank Bugge

Derzeit gibt es allerdings einen Aufreger in den sozialen Medien im Zusammenhang mit den Tiny-Houses. An der Bundesstraße vor der Siedlung in Bad Bodendorf steht nämlich ein großes Schild. Eine Firma aus Mülheim-Kärlich ruft dazu auf: „Jetzt den Traum vom eigenen Ferienhaus erfüllen“ und verkauft „komfortable, voll ausgestattete Tiny-Häuser in gebrauchtem, aber top-gepflegten Zustand“. Auf der Internetseite der Firma gibt es unter anderem einen Angebotspreis: „48.000 Euro inklusive der Terrasse (Neupreis 75.000 Euro)“. Aber ohne Genehmigungen, Transporte, Hausanschlusskosten, Erdarbeiten. Und weiter: „Gefertigt nach DIN EN 1647, mit Küche, Bad, Heizung und Terrasse. Schnell sein lohnt sich: Nur 100 Stück verfügbar – solange der Vorrat reicht!“ Der Vorwurf auf Facebook: Die Häuser würden den Wohnungslosen quasi unter dem Hintern weg verkauf. Und es wird gefragt: Wohin geht der Verkaufserlös?

Stadt bestätigt Verkauf der Sinziger Tiny-Houses

Die Stadt Sinzig antwortet auf Anfrage, dass alle Sinziger Tiny-Häuser en bloc verkauft wurden. Gemäß Spendenvereinbarung würden „die Gelder aus dem Wiederverkauf in gemeinnützigkeitskonformer Weise zur Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe“ verwendet. Der Standort Mörikeweg solle bald aufgelöst werden, weil die Häuser für eine dauerhafte Nutzung nicht ausgelegt seien. Das Grundstück sei nur befristet gepachtet und die Wohnanlage dauerhaft baurechtlich nicht zulässig.

„Niemand wird in die Obdachlosigkeit entlassen.“

Die Stadt Sinzig über die Bewohner der verbliebenen Tiny-Houses

Und zur Verkaufswerbung der Tiny-Häuser durch eine Firma: Dem Käufer stehe es frei, die Häuser weiterzuverkaufen. Die Häuser in der Koblenzer Straße seien bereits weg. Auch die Häuser in Bad Bodendorf würden zur Übergabe freigegeben, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Es fehlt an vergleichbarem, dauerhaftem Wohnraum

Die Situation in Bad Bodendorf wirft wie die in Ramersbach ein Licht auf die Wohnungssituation in Sinzig und Bad Neuenahr – mittlerweile unabhängig von der Flut. Für einige Menschen und Familien fehlen einfach die passenden Wohnungen – von der Lage, der Größe, der Ausstattung und vor allem von den Kosten her. „Niemand wird in die Obdachlosigkeit entlassen“, heißt es aus Sinzig. Es werde verzweifelt von der Stadt und vom ASB nach Wohnungen gesucht. Doch alternative Standorte gebe es nicht. Mit dem Neubau der ehemaligen Obdachlosenunterkunft in der Friedrich-Spee-Straße und deren Fertigstellung Ende 2026 gebe es Perspektiven für die verbliebenen Tiny-House-Bewohner. „Die überwiegende Mehrheit möchte wieder in einer eigenen Wohnung und mit der Gewissheit leben, dass man wieder ein Zuhause hat und nicht in einer Übergangslösung wohnt.“

Ähnlich lautet die Antwort aus der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: „Die Stadtverwaltung und der ASB unterstützen die verbliebenen Bewohner bei der Suche nach dauerhaften Wohnungen und Wohnungen, die nach Flut-Wiederaufbau wieder beziehbar sind. Da sich dies aus unterschiedlichen Gründen wie etwa angespannter Wohnraumsituation oder individueller Belastung schwierig gestaltet, kann die genaue Dauer nicht abgeschätzt werden“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Stadt plane derzeit, „den Standort Ramersbach bis zum Ende des laufenden Jahres leerziehen zu können“.

i Der Standort „Am Gartenschwimmbad“ auf dem ehemaligen Parkplatz des Twin-Schwimmbads in Bad Neuenahr wird derzeit geräumt. Die Häuser wurden verkauft. Frank Bugge

Auch die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler verkauft alle Tiny-Houses zusammen

Der Standort „Am Gartenschwimmbad“ (Bad Neuenahr) werde derzeit geräumt; die Tiny-Häuser wurden veräußert. „Im Bülland“ (Heimersheim) sei die Räumung in den nächsten Wochen vorgesehen. „Auch diese Tiny-Häuser werden en bloc verkauft; dies ist nach Leerzug dann auch für die Ramersbacher Objekte so vorgesehen. Die ursprüngliche Nutzung der verwendeten Flächen soll zunächst wiederhergestellt werden.“

„Wie lange dieser Übergangswohnraum noch benötigt wird, liegt nicht in unserem Einfluss und kann deshalb nicht durch uns beantwortet werden.“

VG Altenahr zum Zeitrahmen für die weitere Nutzung der Tiny-Houses

In Altenahr gab es unter der Regie der Verbandsgemeinde 74 Tiny-Häuser an 17 Standorten, so die Kommunalverwaltung: in Mayschoß 20 Häuser verteilt auf sechs Standorte, in Ahrbrück und Berg-Krälingen jeweils zehn Häuser an drei Standorten, in Dernau 15 Häuser an zwei Standorten, in Altenburg drei Häuser, in Kalenborn neun Häuser und in Kesseling sieben Häuser. Derzeit sind noch zwölf Tiny-Häuser bewohnt. Die VG-Verwaltung: „Wie lange dieser Übergangswohnraum noch benötigt wird, liegt nicht in unserem Einfluss und kann deshalb nicht durch uns beantwortet werden.“ Alle Tiny-Häuser seien inklusive des fachgerechten Abtransports von der Firma, die diese geliefert hat, zurückgekauft worden.

Für die Gemeinde Grafschaft ist das Projekt Tiny-Houses indes seit April 2025 komplett abgewickelt. Die Stiftung „Haribo hilft“ der Firma Haribo war Eigentümer der 25 Häuser und hatte diese der Gemeinde Grafschaft zur Verfügung gestellt. Der Verein hat die Häuser wieder abbauen lassen. „Über den Verbleib oder Erlöse können wir keine Angaben machen. Für das Grundstück in Grafschaft-Ringen ist ein Senioren-Wohnprojekt in der Planung“, so Elisabeth Prange aus der Gemeindeverwaltung.

Was die Tiny-House-Aktion gekostet hat

Gut 15 Millionen Euro hat die „Aktion Deutschland Hilft“ für die Tiny-Häuser gespendet. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine FWG-Anfrage im Landtag vom 2. Mai 2022 hervor. Genannt werden VG Altenahr – 6453 966,55 Euro, Bad Neuenahr-Ahrweiler – 5621 483,20 Euro. Sinzig – 3366 311,00 Euro. Laut der Helfer-Stab gGmbH gab es 100 000 Euro für jedes Tiny-Haus inklusive Kosten für den Transport und Aufbau, die Herrichtung, Versicherung und Pacht der Grundstücke sowie die Verlegung der Anschlüsse. Tiny-Haus-Generalimporteur Jan Daalmann von der Daalmann Mobilheime GmbH in Ülsen berichtet auf seiner Firmen-Website von 25 Einheiten für „Haribo hilft e.V.“: „Inklusive aller Nebenkosten wie Transport, Aufbau und Terrassen liegt demnach der Stückpreis allerdings nur bei rund 60000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. fbu