Nun steht es fest: Das Gelände des einstigen Adenauer St.-Josef-Krankenhauses steht zum Verkauf. Seit einigen Tagen wird die Immobilie samt rund 26.913 Quadratmeter großem Grundstück auf einem Immobilienportal zum Verkauf angeboten. Neben dem Klinikgebäude samt einstiger Krankenhauskapelle darf sich der neue Eigentümer unter anderem über das benachbarte Schwesternwohnheim und einen Hubschrauberlandeplatz und 76 Stellplätze freuen. Die gesamte Nutzfläche liegt bei rund 7200 Quadratmetern.

Einzig der Kaufpreis fehlt in der detaillierten Übersicht des Verkaufsexposés. Bei Immobilien dieser Größenordnung sei jedoch von einem Verkaufspreis in Millionenhöhe auszugehen, gab der mit dem Verkauf beauftragte Immobilienmakler gegenüber unserer Zeitung eine grundsätzliche Einschätzung zur Kaufpreishöhe ab.

Bis März 2023 war das Areal als Krankenhausgelände genutzt worden. Zum 31. März 2023 hatte sich die Marienhaus-Gruppe als Krankenhausbetreiber aus Adenau zurückgezogen. Bereits Monate zuvor waren im Ahrweiler Maria-Hilf-Klinikum bereits die Gynäkologische- und Geburtsstation geschlossen worden. Auch das Maria-Hilf-Klinikum wird von der Marienhaus-Gruppe betrieben. Im Juli vergangenen Jahres hatte die Krankenhausgruppe aus Waldbreitbach ihr Leistungsangebot in Bad Neuenahr-Ahrweiler weiter verringert und die Schließung der Gefäßchirurgie im Maria-Hilf-Klinikum bekannt gegeben.

Von vielen Bürgern im Kreis Ahrweiler wurden und werden diese Negativentwicklungen in kreisweiten Kliniklandschaft mit Sorge betrachtet. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass im Fall des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Die Erhaltung des Remagener Krankenhausstandortes ist derzeit offen.

Kommt das Gesundheitshaus aufs Krankenhausareal?

Nach der Schließung des St.-Josef-Krankenhauses in Adenau hatte die Verbandsgemeinde einen Projektierer mit der Entwicklung eines medizinischen Versorgungskonzeptes beauftragt, welche während der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats im Februar abschließend vorgestellt worden war. Neben einer Stärkung der ambulanten Strukturen vor Ort und einer Bündelung von Dienstleistungen, sieht das gesundheitliche und medizinische Versorgungskonzept zudem die Erprobung von Innovationen sowie die Erweiterung der notfallmedizinischen Versorgung vor. Zudem liegt der Handlungsfokus in der Verbandsgemeinde Adenau darauf, die Zusammenarbeit mit umliegenden Krankenhäusern zu verbessern, Pflegeangebote auszubauen und die Gesundheitsprävention zu intensivieren.

Herzstück des Gesundheitskonzepts könnte ein Gesundheitshaus werden. In diesem könnten, so der Konzeptvorschlag, verschiedene medizinische Angebote vereint werden und Patienten bei unklaren Diagnosen zur Überwachung stationär aufgenommen werden. An welchem Standort das Gesundheitshaus in der Verbandsgemeinde entstehen könnte, ist bislang offen. Das Areal des einstigen St.-Josef-Krankenhauses wurde während der Ratssitzung als möglichen geeigneten Standort nicht ausgeschlossen.