Das Land Rheinland-Pfalz hat die Gelder zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse eingestellt. Doch der tierische Einwanderer vermehre sich auch im Kreis Ahrweiler dramatisch – und werde eine Gefahr für die Bevölkerung, warnen Imker und Winzer.

Mit Wirkung vom 1. August 2025 hat die Landesregierung die Meldepflicht für die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) ausgesetzt und wird zudem nicht mehr für die Kosten zur Bekämpfung aufkommen. Der Grund: Die Art wurde als nicht ausrottbar klassifiziert. Das Insekt, erkennbar an dem dunklen Körper mit den gelben Beinchen, ist über Frankreich und Italien aus Asien eingewandert und frisst einheimische Wildbienen, andere Insekten und die Honigbiene – also alle Bestäuber.

Bislang haben einige speziell dafür ausgebildete Imker nach Beauftragung durch die Obere Naturschutzbehörde Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord die Nester der invasiven Art teils unter großem Aufwand beseitigt. So etwa unlängst in Sinzig im Hellenthal, wo der Riedener Imker Markus Bell die Drehleiter der Feuerwehr Remagen anforderte, um in 25 Metern Höhe ein großes Nest aus einer Baumkrone zu entfernen.

„In drei bis vier Jahren wird die Population dramatische Ausmaße annehmen.“

Imker Stefan Dietrich aus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Imker, auch im Kreis Ahrweiler, hatten Alarm geschlagen, dass die Vermehrung der Vespa velutina massiv ansteige. „Wir haben jetzt neben Sinzig, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bachem auch die ersten Nester in Ahrbrück gefunden. In drei bis vier Jahren wird die Population dramatische Ausmaße annehmen“, prognostiziert etwa Imker Stefan Dietrich aus der Kreisstadt. Wie in Imkerkreisen bekannt ist, sind Asiatische Hornissen aus mehreren Gründen ein Problem: Sie fressen neben der Honigbiene auch alle Wildbienenarten und andere Insekten.

Auch die heimische Hornisse (Vespa crabro) ist nicht vor ihnen sicher. „Die fressen alle Bestäuber weg. Das wird auch für Landwirte und Winzer ein Riesenproblem, zumal die Asiatische Hornisse mit den gelben Beinen auch auf Obst- und Beerenfrüchte gehen“, erklärt Imker Bell. Daneben sei das Insekt sehr aggressiv, sobald man in die Nähe ihres Nestes komme. Beim Verteidigen ihres Nestes könne sie ein Giftgemisch verspritzen, das bei Kontakt mit den Augen zu Brennen und Schmerzen führen kann.

Bayern stellt 700.000 Euro für Bekämpfung in den Haushalt

„Der Artenschutz wird immer so hochgehalten, und jetzt, wo eine invasive Art heimische Insekten frisst, wird meiner Meinung nach an der falschen Stelle gespart“, ergänzt Imker Stefan Dietrich. Wie er betont, habe das Land Bayern 700.000 Euro für die Bekämpfung in den Haushalt eingestellt, weil die Verantwortlichen das Problem erkannt hätten.

So lautet eine Pressemitteilung des bayerischen Staatsministeriums vom 9. Juli: „Wahrscheinlich können wir die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse nicht stoppen. Gemeinsam und mit vereinten Kräften können und wollen wir aber die Invasion abbremsen.“ Es gehe darum, die wirtschaftlichen Schäden für die bayerischen Imkerinnen und Imker sowie für den Obst- und Weinbau möglichst gering zu halten, erklärt das bayerische Ministerium weiter.

„Das ist eine Gefahr für die breite Bevölkerung.“

Imker Markus Bell aus Rieden

Auch Imker Markus Bell hält das jetzige Vorgehen der rheinland-pfälzischen Landesregierung für eine Fehlentscheidung. „Das ist eine Gefahr für die breite Bevölkerung. Warum für so etwas kein Geld in die Hand genommen wird, ist mir ein Rätsel. Wenn dann irgendwelche Kinder einen Fußball in eine Hecke schießen und dann was Schlimmes passiert, ist das Geschrei groß“, sagt er.

Mit seiner Auffassung ist Bell nicht allein. Auch Hubert Pauly, Weinbaupräsident im Kreis Ahrweiler, hält wenig von der Verfahrensweise: „Wir haben hier im Ahrtal eine Weinanbau-Kultur, die wir bewahren müssen. Schlimm ist nicht nur, wenn die Früchte gefressen werden, sondern wenn eine schöne Traube verletzt wird. Dann faulen auch die Trauben darum herum. Die Fäulnis breitet sich also aus.“

Das Herausschneiden dieser Stellen sei zudem mehr Arbeit, weiß er. „Aber letztlich geht es um die Sicherheit der Lesehelfer. Ich bin ein Tierfreund durch und durch. Aber es wäre das Schlimmste, wenn Helfer ernsthaft verletzt würden“, betont Pauy. Er selbst habe schon Bekanntschaft mit der Asiatischen Hornisse gemacht, als er eine Hecke im Weinberg beschnitten habe, berichtet der Weinbaupräsident: „Das war recht übel.“

Franz-Josef Schäfer, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis Ahrweiler, hat bislang noch keine Rückmeldungen von Obstbauern erhalten, die mit der Vespa velutina Probleme hatten. „Wir hatten aber schon Probleme mit einer anderen eingewanderten Art, der Kirschessigfliege, die extreme Schäden verursacht hatte“, so Schäfer.

Dieser Schädling ist aus Südostasien eingewandert und macht sich über reifende Früchte von Kirschen, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Pfirsichen, Pflaumen, Nektarinen, Aprikosen oder Trauben her. Sie ist nur schwer mit Insektiziden bekämpfbar. Durch ihre enorm schnelle Vermehrung können große Schäden verursacht werden.