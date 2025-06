Eigentlich befinden sich Roksan Haji und Jad Ibo noch in der Ausbildung. Die 27-Jährige macht in Ahrweiler eine Lehre zur ph armazeutisch-kaufmännischen Angestellten, und ihr 28-jähriger Ehemann studiert am RheinAhrCampus in Remagen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Nebenbei aber sorgen die beiden für ein neues kulinarisches Angebot in Bad Bodendorf.

„Wir wollten neben dem Studium schon die ganze Zeit selbstständig arbeiten.“

Jad Ibo

Seit Mitte Mai betreiben sie auf der Tennisanlage den „Imbiss an der Ahr“. „Wir wollten neben dem Studium schon die ganze Zeit selbstständig arbeiten und haben immer schon so etwas gesucht“, sagt Jad Ibo. Er verfügt auch über eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskaufmann und hatte zuvor in einem großen Bonner Geschäft gejobbt.

Im vergangenen Oktober dann wurde das Paar, das in Bad Bodendorf wohnt, auf die wiederaufgebaute Tennisanlage aufmerksam. „Wir sind durch den Wald gelaufen, haben sie gesehen und gedacht: ,Das könnte doch was sein’“, erzählt Roksan Haji. Nachdem sie die Telefonnummer ausfindig gemacht hatten, wurden die beiden mit dem TC Bad Bodendorf schnell handelseinig, und alles ging seinen Weg.

i Das Vereinsgebäude des TC Bad Bodendorf befindet sich noch im Wiederaufbau. Silke Müller

In den ersten zwei Wochen nach der Eröffnung setzten sie zunächst nur auf die „Klassiker“: Currywurst, Pommes frites, Bratwurst und Chicken Nuggets. „Dann haben wir uns entschlossen, auch etwas Orientalisches anzubieten, was es so in der Umgebung nicht gibt“, fährt Roksan Haji fort. Nein, Döner ist damit nicht gemeint, sondern vielmehr Falafel und Schawarma – im Sandwich oder auch als Menü mit Beilagen. „Und das wird richtig gut angenommen und geht hervorragend“, freut sich die 27-Jährige und ergänzt: „Falafel ist vegetarisch und vor allem bei den Frauen sehr beliebt.“

Roksan Haji und Jad Ibo sind wegen des Krieges in Syrien Ende 2015 nach Deutschland geflüchtet und haben ihren Schulbesuch hier fortgesetzt. Deutsch sprechen konnten sie damals noch nicht – im Gegenteil zu heute. Roksan Haji war schon bald in der Gastronomie unterwegs – und das insgesamt vier Jahre lang. „Neben der Sprachschule habe ich ein Jahr lang im ehemaligen Restaurant Puccini in Ahrweiler gearbeitet und dann drei Jahre im Jagdhaus Rech“, berichtet sie. Dort habe sie unter anderem auch Erfahrungen in der Zeltküche im Zuge der organisierten Wanderungen und auf dem Weihnachtsmarkt gesammelt.

„Ich koche sehr gern – auch zu Hause.“

Roksan Haji

Hinzu kommt, dass die 27-Jährige mit Leidenschaft selbst am Herd steht. „Ich koche sehr gern – auch zu Hause. Auch mal chinesisch, indisch oder asiatisch“, sagt sie. Und mit der orientalischen Küche sei sie eben aufgewachsen, ergänzt sie. „Diese beherrscht sie wirklich sehr gut“, weiß Jad Ibo. Mittlerweile sind sie und ihr Ehemann in Bad Bodendorf heimisch geworden. Ihre dreijährige Tochter besucht dort die Kindertagesstätte.

i Den ersten Aufschlag auf den wiederhergestellten sieben Plätzen des TC Bad Bodendorf übernahmen Bürgermeister Andreas Geron (links) und Vereinschef Ralf Barnekow Ende September vergangenen Jahres gemeinsam. Christian Koniecki

Zwar spielt das Ehepaar, das viel Wert auf die Frische seiner Speisen legt, selbst kein Tennis, es verwöhnt aber seine Gäste auf der Anlage mit Hingabe. Und diese müssen auch nicht unbedingt Tennisspieler sein, denn der „Imbiss an der Ahr“ ist für alle Hungrigen und Durstigen gedacht. So sind dort beispielsweise auch private Feiern oder Familientreffs rund um ein leckeres Essen möglich. Freitags, samstags und sonntags nach Absprache auch tagsüber. Allerdings bitten Roksan Haji und Jad Ibo bei größeren Gruppen stets um Anmeldung, um sich vorbereiten zu können.

Ob die beiden die Gastronomie beim TC Bad Bodendorf auch nach Abschluss ihres Studiums beziehungsweise der Ausbildung weiterbetreiben (können), wissen sie aktuell noch nicht. Aber das soll ja auch erst 2027 so weit sein. „Mal schauen, wie alles läuft“, sagt Jad Ibo.

Die Öffnungszeiten des „Imbisses an der Ahr“ beim TC Bad Bodendorf hängen vom Wetter und vom Spielbetrieb auf der Anlage ab beziehungsweise erfolgen nach telefonischer Absprache. Das Betreiberehepaar ist unter der Mobilfunknummer 0157/58231210 zu erreichen.