Gastronomie in Maria Laach
Im „Tausend93“ wird die alte Klosterküche modernisiert
Küchenchef Benjamin Dentel hat für das Restaurant im Seehotel eigens ein Benediktinermenü kreiert.
Küchenchef Benjamin Dentel hat für das Restaurant im Seehotel eigens ein Benediktinermenü kreiert.
Martin Ingenhoven

Im Seehotel in Maria Laach liegt das Restaurant „Tausend93“. Hier hat Küchenchef Benjamin Dentel ein spannendes Konzept entwickelt, das von der traditionellen Klosterküche, Regionalem und Selbsthergestelltem lebt.

Lesezeit 4 Minuten
Es dürfte ein ziemlich unruhiges Jahr gewesen sein, dieses 1093. Zumindest im Heiligen Römischen Reich. Mehrere politische und religiöse Krisen begannen sich zu überlagern, althergebrachte Machtkonstellationen begannen sich langsam, aber sicher zu ändern – es lag Unbeständigkeit in der Luft, Veränderung.

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Kreis AhrweilerGastronomie

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