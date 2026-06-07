Mit großem Kommers, Ehrenschießen und Stechschrittparade feierten die St. Laurentius Junggesellen-Schützen ihr Schützenfest in Ahrweiler. All das war auch in diesem Jahr ein Anziehungspunkt für viele Gäste und Zuschauer.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Tage nach dem Fronleichnamsfest fand in Ahrweiler das Schützenfest der St. Laurentius Junggesellen-Schützen statt. Dabei kamen Fragen auf. Beim Festgottesdienst am Morgen hinterfragte der im Ahrweiler Schützenwesen unbedarfte Monsignore Wilfried Schumacher Junggesellen-Hauptmann Niklas Sebastian und Schützenkönig Lars Terporten nach der Bedeutung der gelebten Traditionen.