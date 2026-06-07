Junggesellen-Schützen feiern Im Stechschritt über den Marktplatz in Ahrweiler Thomas Weber 07.06.2026, 15:00 Uhr

i Fähnrich Moritz Kelter marschierte mit schwerer Fahne. Thomas Weber

Mit großem Kommers, Ehrenschießen und Stechschrittparade feierten die St. Laurentius Junggesellen-Schützen ihr Schützenfest in Ahrweiler. All das war auch in diesem Jahr ein Anziehungspunkt für viele Gäste und Zuschauer.

Zwei Tage nach dem Fronleichnamsfest fand in Ahrweiler das Schützenfest der St. Laurentius Junggesellen-Schützen statt. Dabei kamen Fragen auf. Beim Festgottesdienst am Morgen hinterfragte der im Ahrweiler Schützenwesen unbedarfte Monsignore Wilfried Schumacher Junggesellen-Hauptmann Niklas Sebastian und Schützenkönig Lars Terporten nach der Bedeutung der gelebten Traditionen.







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