Die laut dem Deutschen Wetterdienst für den Kreis Ahrweiler bevorstehende Wetterlage verheißt nichts Gutes. Die erwarteten Regenmengen können punktuell mehr als 50 Liter Wasser pro Quadratmeter betragen. Es drohe ein Ahrhochwasser.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorabinformation in Sachen heftigen Regen für den Kreis Ahrweiler herausgegeben. Darüber hat am Montagnachmittag die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler informiert. Demnach können in der Nacht von Montag auf Dienstag, 8./9. September, bis in den Nachmittag hinein Niederschläge von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden fallen. Punktuell, in Verbindung mit Gewittern, können es noch deutlich mehr sein. „Laut Einschätzung könnte die Niederschlagsmenge einem Hochwasser von 2016 entsprechen“, heißt es.

Zeitlicher Verlauf noch unklar

Es ergeben sich noch große Unsicherheiten in Bezug auf den zeitlichen Verlauf sowie die größten Niederschlagsschwerpunkte, informiert der Kreis weiter: „Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnung erfolgen. Die Kreisverwaltung Ahrweiler beobachtet die Situation aufmerksam und informiert.“

Dieser Hinweis auf die bevorstehende Wetterlage dient laut Kreisverwaltung der rechtzeitigen Vorbereitung von Schutzmaßnahmen. Wörtlich heißt es dazu: „Sichern Sie Baustellen und passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr an. Vermeiden Sie Ablagerungen in ufernahen Bereichen und an Gewässerrändern, da diese die Gefahr von Treibgut erhöhen können. Treffen Sie, wo nötig, eigene Maßnahmen zur Hochwasservorsorge.“ Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich weiterhin über die bekannten Kanäle und Warnmittel wie etwa die WarnApps Nina und Katwarn zu informieren. „Teilen Sie diese Information bitte auch mit Ihrer Nachbarschaft, insbesondere mit älteren Menschen“, ruft der Kreis zur Solidarität auf.Aktuelle Wetterwarnungen des DWD finden sich unter https://www.dwd.de Mit der App „Meine Pegel“ können Pegelstände von Zu- und Nebenflüssen oder Wetterwarnungen auf dem eigenen Smartphone im Blick behalten werden: www.hochwasserzentralen.info/meinepegel