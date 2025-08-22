Karweiler wird wachsen. Ein neues Baugebiet in zweiter Reihe hinter dem Heideweg soll entstehen. Allerdings dauert die Umsetzung noch. Der Ort hat aber auch kurzfristige Wünsche, die etwa die Alte Schule betreffen.

Im relativ kleinen Grafschafter Ortsbezirk Karweiler stehen große Veränderungen an. Der Ort wird nach zwei Baugebieten in den vergangenen Jahrzehnten bald weiterwachsen, ein Baugebiet in zweiter Reihe hinter dem Heideweg unweit der Pfarrkirche hat gute Chancen auf eine Umsetzung. Das dürfte dem Ort rund 70 neue Einwohner bringen, machte Ortsvorsteher Detlef Lypken (CDU) bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung klar.

Keine Umsetzung in dieser Legislaturperiode

Aber die Planungen stehen noch ganz am Anfang. „In dieser Legislaturperiode dürfte das noch nichts werden“, ahnt der Ortsvorsteher und meint den Zeitraum bis 2029. Aber immerhin sprechen sich aktuell alle Fraktionen im Gemeinderat für Karweiler als eine von mehreren Optionen für sogenannte kleine Baugebiete in Grafschafter Orten aus. Bei denen dürfte der Ort in der Umsetzung als einer der ersten dran sein, zumal die Grundstücke bereits im Besitz der Kreissparkasse Ahrweiler seien, die dem Grafschafter Bauamt damit einiges an Arbeit abnehme. Ratsmitglied und Ex-Ortsvorsteher Dieter Bornschlegl (SPD) mahnte das Karweiler Gremium, besonders bei der verkehrlichen Erschließung des neuen Wohnbereichs achtsam zu sein.

Mit dem neuen Baugebiet soll aus dem ursprünglich für Wohnungsbau angedachten Bereich „Kalbsgraben“ nun eine neue Dorfmitte werden, mit Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr und Bolzplatz. Für Wohnungsbau war der Bereich in einem Lärmgutachten aufgrund der Nähe zur K39 als nicht geeignet bewertet worden. Zwar kündigte der Ortsvorsteher für die Kreisstraße gute Chancen einer Temporeduzierung von 100 auf 70 km/h an, dass ein neues Lärmgutachten in Auftrag gegeben wird, sei eher nicht zu erwarten. Bis alles so weit ist, werden aber noch Jahre vergehen.

Diese Wünsche gibt es im Ort kurz- und mittelfristig

Unterdessen soll es in Karweiler auch in näherer Zukunft vorangehen. Entsprechend lange Wunschlisten stellte der Ortsbeirat für die kommenden vier Haushaltsjahre auf. Die beinhalten die Fortführung des Hochwasserschutzes, einen Wetterschutz und ein neues Großspielzeug auf dem Spielplatz, Sonnensegel am Bouleplatz und einen Stromanschluss mit Dauerspannung für den Platz „Auf dem Justen.“

i Für den Karweiler Bouleplatz wünscht sich der Ortsbeirat ein Sonnensegel. Thomas Weber

Das Noch-Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ soll ausgeschildert und mit einem Hinweistransparent versehen werden und auch das Freizeitgelände bedarf einer Beschilderung. Weitere Wünsche: eine Trinkwasserentnahmestelle, die Sanierung der Straßendecke in der Lantershofener Straße, die Entwicklung des Obergeschosses der Alten Schule und eine weitere künstlerische Skulptur. 200.000 Euro für vier Jahre sollen die Wünsche in Summe kosten, so die grobe Schätzung.

i Eine Überquerungshilfe über die L83 gibt es an der Thonwerkstraße, aber die Querung könnte noch sicherer gemacht werden, sagt der Ortsbeirat. Thomas Weber

Aber auch in Sachen Verkehr hat Karweiler Wünsche: Schilder müssen erneuert werden und Fahrbahnmarkierungen sollen Schulwege sicherer machen. Dort, wo die Kinder die L83 oder die K39 queren müssen, sollen Hinweise Autofahrer warnen und die Beleuchtungen verbessert werden. Eine Liste der Wünsche will der Ortsvorsteher für die anstehende Verkehrsschau mit den entsprechenden Behörden vorbereiten und diesen das Papier dann überreichen.