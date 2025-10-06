Neueröffnung in Sinzig Im Kanpa’s gibt es türkisches Frühstück und vieles mehr 06.10.2025, 08:36 Uhr

i Mit seinem neuen Café Kanpa's in der Ausdorfer Straße 1a erfüllt sich Inhaber Görkem Kanpara einen lang gehegten Traum. Silke Müller

Sinzig fehlt es an einem Café. Das hat Reiner Friedsam, Ortsvorsteher der Kernstadt, einmal gesagt. Doch diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein. Nach der Pâtisserie Cannelle eröffnet im Oktober in der Ausdorfer Straße ein weiteres Café.

Bayram-Nuri war durch seine lebensbejahende Art in Sinzig und Umgebung sehr bekannt. 1967 war er von der Türkei nach Deutschland gekommen. Vor rund 50 Jahren eröffnete er in der Ausdorfer Straße 1a seine Schneiderei. Vor fünf Jahren starb er, in seine ehemalige Wirkungsstätte in Sinzig indes zieht nun neues Leben ein.







Artikel teilen

Artikel teilen