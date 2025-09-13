Die Betreiber der Freibäder im Kreis Ahrweiler stecken viel Arbeit und Zeit in die Vorbereitung der Badesaison. Dann sind sie zum großen Teil vom Wetter abhängig. Jetzt schließen die Bäder - und die Zahlen für die Saison kommen auf den Tisch.

Die Freibadsaison ist am Sonntag, 14. September, mit dem letzten Öffnungstag des Remagener und Ahrweiler Bades beendet. Insgesamt sind alle Betreiber recht zufrieden mit dem Besuch, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab.

Kurz vor Saisonende und dem anschließenden großen Umbau des Remagener Freizeitbades für rund 18,2 Millionen Euro kann Badleiter Michael Dillenberger nur hochzufrieden sein. Vier Tage vor Schluss lautet die Besucherbilanz 89.850 Badegäste. „Dazu kommen aber noch alle Vereine und Schulen, der Schwimmunterricht der DLRG, sodass wir bei über 95.000 Besuchen für dieses Jahr liegen werden“, so Dillenberger.

„Der Juni war dann Bombe mit 32.274 Gästen.“

Michael Dillenberge, Badleiter in Remagen

Die Zahlen schlüsseln sich wie folgt auf: Der Mai startete mit rund 9000 Badegästen. „Der Juni war dann Bombe mit 32.274 Gästen, im Juli waren es rund 23.921 Badbesucher, im August 22.238 und im September brach es dann aufgrund des Wetters auf 2450 Besuche ein“, so die Bilanz.

Darüber hinaus gab es weder schlimme Unfälle noch sonstige unangenehme Vorfälle. „Nur hier und da ein Pflästerchen und sonstige Kleinigkeiten. Und in den zweieinhalb Tagen, die wir wegen technischer Probleme ausgerechnet zum Beginn der Schulferien schließen mussten, haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, um schnellstmöglich wieder öffnen zu können“, äußert sich der Badleiter zufrieden.

i Das Ahrweiler Freibad lockte rund 25.000 Besucher an. Judith Schumacher

Sehr gut angenommen wurden auch die Saisonkarten. Als das neue System dafür im Jahr 2012 eingeführt wurde, waren es noch 150 Jahreskarten, jetzt sind es rund 1000. Zuversichtlich blickt Michael Dillenberger nun in die Zukunft des Bades, das neu gebaut werden soll. „Ich freue mich für die kommenden Generationen, die davon profitieren werden. Hätten wir jetzt nichts getan, hätten wir in drei bis fünf Jahren hier einen ,Lost place‘ gehabt“, ist der Badleiter überzeugt. Die Chloranlage etwa wäre in der nächsten Saison nicht mehr für den Betrieb abgenommen worden. Erste Vorarbeiten für die Sanierung laufen schon, die eigentlichen Bauarbeiten beginnen im Frühjahr 2026. Die Fertigstellung ist grob für das Jahr 2027 in Aussicht gestellt.

Gemischte Bilanz in Ahrweiler

Das Freibad Ahrweiler unter dem neuen Betreiber Udo Schmitz hatte einen extrem guten Start im Juni, mit der höchsten Besucherzahl, die je erreicht wurde. Darunter war ein Rekordtag mit mehr als 1600 Besuchern. Die Bilanz des Betreibers fällt so gemischt und wechselhaft wie das Wetter aus: Der Juni war also sensationell gut, der Juli hingegen eher sensationell schlecht. Demnach kann man von einer durchwachsenen Saison sprechen, dennoch ist der Betreiber nicht unzufrieden, zumal der August noch gutes Wetter und entsprechend höhere Besucherzahlen zu bieten hatte.

Insgesamt kamen rund 25.000 Badegäste ins Freibad Ahrweiler. Im August musste das Bad für vier Tage aufgrund eines technischen Defekts geschlossen bleiben. Glücklicherweise konnten zügig ein Ersatzteil eingebaut und die notwendigen Wasserproben durchgeführt werden, sodass es nicht zu größeren Einschränkungen kam. „Eigentlich hätte das Bad laut Vertrag zum 1. September zugemacht, aber durch die ausgefallenen Tage waren wir so flexibel, dass wir jetzt im September noch zwei Wochen dran gehängt haben“, so Betreiber Schmitz. Sehr gut kam neben der gepflegten Anlage bei den Gästen das neue Kioskangebot an, stellte er zufrieden fest.

i Im nächsten Jahr erfolgen Abbruch und Neubau des Remagener Freizeitbades. Rund 18,2 Millionen Euro sind hierfür im Haushalt eingestellt. Judith Schumacher

Die Badesaison im Freizeitbad Brohltal dauerte vom 24. Mai bis Ende August. „Insgesamt konnten wir rund 16.500 Gäste begrüßen. Das sind etwa 3000 mehr als im Vorjahr“, so die Bilanz der Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal.

Schon der Start verlief sehr vielversprechend: Im Juni lockten hochsommerliche Temperaturen von mehr als 36 Grad viele Besucher an. Die besucherstärksten Tage waren der 22. Juni mit 1200 Gästen sowie der 29. Juni mit 1100 Gästen. Zum Beginn der Sommerferien schlug das Wetter dann allerdings um. Regen und kühlere Temperaturen sorgten im Juli für schwankende Besucherzahlen. Ab dem 8. August stabilisierte sich das Wetter wieder, sodass die Gästezahlen erneut sehr erfreulich waren.

Schüler aus dem Brohltal hatten freien Eintritt

„Besonders positiv hervorheben möchten wir die Zusammenarbeit mit dem neuen Badbetreiber Patrick Berndt und seinem Team. Sie verlief reibungslos, die angebotenen Schwimmkurse waren gut besucht und fanden großen Anklang“, sagt Wirtschaftsförderer Peter Engels.

Ebenfalls erfreulich war der Besuch von über 550 Schülern aus dem Brohltal, die bei freiem Eintritt einen Tag im Bad verbringen durften. Auch Schulen aus der Verbandsgemeinde Adenau – darunter das Gymnasium und die Grundschule – nutzten das Bad erneut für ihren Schwimmunterricht.

Einige Bäder fehlen wegen der Flut noch

„Die Versorgung unserer Gäste über Automaten funktionierte zuverlässig. An zwei Tagen übernahmen zudem Vereine aus Weibern den Kioskbetrieb und verwöhnten die Besucherinnen und Besucher mit Gegrilltem, Pommes und kühlen Getränken. Insgesamt ziehen wir eine sehr positive Bilanz der Badesaison 2025 – auch wenn der Start der Sommerferien wetterbedingt eher verhalten ausfiel“, erklärt Peter Engels.

In der Badelandschaft im Kreis Ahrweiler fehlen durch die Flutkatastrophe vom Juli 2021 immer noch drei Frei- und Hallenbäder: Der Wiederaufbau des Thermalfreibad Bad Bodendorf soll laut Planung Ende 2027 fertiggestellt sein. Wann die Ahr-Thermen und das Freizeitbad Twin in der Kreisstadt wieder geöffnet haben werden, steht noch in den Sternen.