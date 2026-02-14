Für Serien und Filme wurde im Ahrtal schon gedreht. Dann kam die Flut. Die spielt bei Drehanfragen nach wie vor eine große Rolle. Doch auch die Region an sich rückt wieder zunehmend in den Fokus. Eine Reisejournalistin schwärmte jüngst in der ARD.
„Fachwerk, historische Mauer, die Stadttore: Es ist wirklich die perfekte Filmkulisse“, sagt Reisejournalistin Anja Zimmermann in der ARD-Sendung „Hier und Heute“ mit Blick auf ihren Besuch in Ahrweiler. A m 29. Januar 2026 wurde die Sendung ausgestrahlt, die unter dem Titel „Ausflugstipps: Endlich wieder ins Ahrtal“ steht.