Neues Konzept seit 2024
Im „Dorfspezi“ in Wershofen kann man sonntags einkaufen
Alexandra Küsgen in "ihrem" Dorfspezi.
Celina de Cuveland

Alexandra Küsgen hat ihren „Dorfspezi“ im Sommer 2024 in Wershofen eröffnet – und rettet damit die Nahversorgung auf dem Dorf. Das funktioniert, weil sie ein bestimmtes Konzept verfolgt.

Auf dem Dorf wird Vertrauen noch groß geschrieben. Genauso wie Gemeinschaftssinn, Zusammenleben, Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit. Ohne all das funktioniert ein Dorf nur bedingt. Das wird auch klar, wenn man den „Dorfspezi“ in Wershofen betritt. Ein kleiner Nahversorgungsmarkt, kein Franchise-Unternehmen, kein Tante-M-Laden, kein Edeka, keine Kette.

