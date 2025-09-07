Die Abenteuer des „Alten Volkes“ erlebten Besucher im Conradushof Kulturgut in Antweiler. Obendrauf gab es eine spektakuläre Feuerschau, fröhliche Musik und ein zauberhaftes Buffet.

Aus dem Verborgenen möchte Hans Eberhard Maldfeld den historischen Conradushof in Antweiler ans Licht der Aufmerksamkeit bringen. Denn die historische Substanz des Conradushof Kulturgut 1898 fasziniert. Mit Marion Seiler, einer Künstlerin und Figurenspieltherapeutin, entwickelt er mit seinen Erfahrungen in Kunst und Kultur Ideen, um Jung und Alt dort für Begegnung und Spiel zu begeistern.

i Mit Liedern zu eigener Gitarrenbegleitung erfreute Annabelle Thiesen. Werner Dreschers

Ein hübsches Märchenhaus mit dem fantasievollen, aus der Botanik stammenden Namen Nemesia steht im naturwüchsigen Zaubergarten. Es spricht Gäste und Dorfbewohner an, lässt sie innehalten, regt zum Schmunzeln an, gibt Anregung zu Gesprächen. Die Kuratoren Hans Eberhard Maldfeld und Marion Seiler hatten dorthin zu einem munteren Fest mit Mummenschanz eingeladen.

Die Gäste ließen sich auf die Welt von Elfen und Feen, Kobolden oder Märchenfiguren ein – Spaß und Freude zu erleben, war das Ziel. Neugierig tasteten sich die Besucher in die Welt des Alten Volkes, dargestellt mit Märchenfiguren, Handpuppen und Marionetten. Lebhaftes Interesse setzte ein.

Saltamus Gaudio aus Altenahr lässt Gäste tanzen

Neben einer Führung durch den verwunschenen Zaubergarten und der Besichtigung von Nemesia lockte ein Rahmenprogramm. Aus ihrem Liederrepertoire steuerte Sängerin Annabelle Thiesen – gesanglich und begleitet vom eigenen Gitarrenspiel, zur frohen Laune bei. Der Gaukler Kasper verwöhnte mit allerlei Kunstfertigkeiten.

Zur Dämmerstunde wurde es feurig, eine spektakuläre Feuerschau des Duos Burning Mice zog in den Bann und erntete lebhaften Beifall. Mit mittelalterlichen Tänzen unterhielt Saltamus Gaudio aus Altenahr, lud zum Mitmachen ein. Feine Leckereien aus der Natur kredenzte Romy Zagora, sie hatte ein leckeres Buffet arrangiert.

i Burning Mice, das Feuerzauberduo, unterhielt mit einer spektakulären Darbietung. Werner Dreschers

Fazit: Eine rundum gelungene Veranstaltung, die aufhorchen ließ und weitere Akzente im Kunst- und Kulturleben an der Oberahr setzen wird. Der Conradushof Kulturgut 1898 mit dem Märchenhaus Nemesia ist eine echte Bereicherung, lädt zum Mitmachen und Erleben ein.