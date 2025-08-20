Einmal die ganze Strecke der Ahrtalbahn abzufahren, um zu sehen, wie der Stand der Dinge an den Haltepunkten ist – diesem Thema widmet sich unsere Zeitung in einer Artikelserie. Heute werfen wir einen Blick auf den Bahnhof Ahrweiler.

Verlassen wir nun in dieser fünften Folge unserer Bahnhofsserie den Bahnhof Bad Neuenahr in Richtung Ahrweiler. Da fällt sogleich auf der linken Seite die sogenannte Kartoffelkiste auf. So wird im Volksmund das riesige neue Zentrum-Parkhaus-Moses mit seinen 404 Stellplätzen für Pkw genannt. Die Fahrt bis zum nächsten Halt am Bahnhof Ahrweiler dauert nur wenige Minuten. Modern ausgebaut und den Erfordernissen der eingesetzten Zugmodelle angepasst, ist er mit seinen beiden Bahnsteigen nun in Zukunft auch für elektrobetriebene Züge ausgerüstet. Das barrierefreie Ein- und Aussteigen der Fahrgäste ist gewährleistet.

i Wenn demnächst die Ahrtalbahn ihren Betrieb wiederaufnimmt, wird auch der Wildwuchs an den Gleisen wieder weg sein. Jochen Tarrach

Bis 1911 fuhr die Ahrtalbahn einen anderen Weg

Der Bahnhof liegt allerdings nicht unbedingt in Innenstadtnähe, sondern weit außerhalb der Kernstadt von Ahrweiler. Das liegt daran, dass die Bahn noch bis 1911 einen anderen Verlauf um die Kernstadt hatte. Sie knickte hier nach Süden hin ab, um schließlich direkt zwischen dem Ahrtor und Ahr in Richtung Walporzheim zu verlaufen. Heute verläuft sie nördlich von Ahrweiler entlang der B267. So musste deswegen auch der Haltepunkt in Walporzheim verlegt werden. Doch dazu mehr in der nächsten Folge unserer Serie.

i Dieses Foto entstand um 1910. Jochen Tarrach

Ebenso wie bei allen bisher angefahrenen Haltepunkten ist das schmucke Bahnhofsgebäude in Ahrweiler direkt gegenüber dem Amtsgericht mit seinem vorgelagerten Krüppelwalmdach eigentlich gar kein Bahnhofsgebäude mehr, sondern wurde von der Bahn längst verkauft und dient heute völlig anderen Zwecken. So sind heute die Regionalstelle Ahrweiler der Caritas und weitere soziale Einrichtungen darin untergebracht. Seit 1991 steht das Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz. Der Bahnhofsvorplatz wurde nach dem verstorbenen Landrat Joachim Weiler genannt.

Der beim Bau ab 1879 verantwortliche Architekt war ebenso wie bei den vorherigen Bahnhöfen der Architekt Eberhard Wulff mit seinem Bauleiter und Kollegen Peter-Joseph Seché. In einem Zuge wurde am selben Tag wie in Bad Neuenahr auch hier am 4. November 1878 feierlich der Grundstein gelegt. Im neogotischen Stil erbaut, besteht der Bruchsteinbau aus mehreren Flügeln. Das Dachgeschoss fällt durch seine repräsentativen Holzverzierungen in den Giebeln auf. Angeschlossen war ein eigenes Bahnbetriebswerk mit Lokschuppen.

i In elegantem Bogen präsentieren sich die Bahnsteige am Bahnhof Ahrweiler. Jochen Tarrach

So schreibt Heimatkundler Heinz Schönwald in seinem Buch „Die Geschichte der Ahrtalbahn“, dass im Bahnhof ein Stab von 24 Beamten seinen Dienst versah. Das waren der Stationsvorsteher, zwei Stationsassistenten, ein befristet tätiger Beamter (Diätar), Telegraphist, Bahnmeister, Lademeister, Rottenführer, sechs Lokomotivführer, vier Heizer, vier Bremser und zwei Packmeister. Die ehemals vorhandene Bahnhofsgaststätte ist auch längst geschlossen.

So ist auch rund um den Bahnhof Ahrweiler die gute alte Zeit längst vorbei. Der Zugbetrieb wird voll automatisiert betrieben, zukünftig auch mit Elektroantrieb. Dampfloks fahren lange nicht mehr. Darum ist eine solche Anzahl von Beschäftigten auch nicht mehr nötig.