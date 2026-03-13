Diesel Ade! Im Ahrtal sind nur noch Elektrozüge unterwegs Silke Müller 13.03.2026, 15:37 Uhr

Seit Dezember fahren die Züge über die wiederaufgebaute und elektrifizierte neue Ahrtalbahn. Jetzt hat die DB Regio noch einen weiteren Schritt für mehr Klimaschutz und Komfort gemacht. Ein Meilenstein für das Ahrtal.

Noch rattern die Dieselzüge der Linie RB30 der DB Regio durch das Ahrtal. Doch damit ist ab Sonntag Schluss. Dann wird es leiser auf der Strecke der Ahrtalbahn. Denn ab Sonntag verkehren zwischen Bonn und Ahrbrück nur noch Elektrozüge – drei Monate früher als ursprünglich geplant.







