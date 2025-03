Baustellen prägen weiterhin das Bild in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei Sperrungen sucht sich der Verkehr neue, manchmal auch verbotene Wege. Darunter leiden die Anwohner der Schützbahn in Ahrweiler.

i Die Sperrung der Carl-von-Ehrenwall-Allee führt dazu, dass sich der Verkehr andere Wege sucht. Beate Au

Die Schützbahn gehört zu den schmucken Gässchen von Ahrweiler, durch die auch gern mal Touristen schlendern, um die Fachwerkhäuser, das Ovvehöde Backes oder die Ehrenwall’sche Villa mit Schlosstürmchen zu bewundern. Doch seitdem die Carl-von-Ehrenwall-Allee wegen des Wiederaufbaus gesperrt ist, wird die Schützbahn von vielen Fahrzeugen als Alternative zu der wichtigen innerstädtischen Verkehrsverbindung genutzt. Die Anwohner schlagen Alarm.

Das Durchfahrtsverbot werde trotz entsprechender Beschilderung hundertfach missachtet und auch nicht kontrolliert, klagen sie. Die Autos rasten teilweise mit mehr als 30 Stundenkilometern durch die enge Straße. Das sei lebensgefährlich, vor allem für alle, deren Hauseingänge direkt an der Straße liegen. Umleitungen seien nur spärlich ausgeschildert. Die Anwohner fühlen sich alleingelassen. Vorschläge zur Verbesserung der Situation, beispielsweise eine Trennung der Schützbahn mittels Poller, seien bisher ignoriert worden.

i Die Abkürzung, die Verkehrsteilnehmer durchs Mauerrund nehmen, sorgt für Ärger bei den Anwohnern. Hans-Jürgen Vollrath

Stadt reagiert mit Kontrollen

Die RZ hat bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nachgefragt. Hier ist bekannt, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an das Durchfahrtsverbot halten. Als Reaktion auf Beschwerden hinsichtlich der teilweise gefahrenen Geschwindigkeiten habe das Ordnungsamt der Stadt jüngst wiederholt Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Dabei sei nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Anzahl der Fahrzeuge erfasst worden. Daraus ließe sich erkennen, dass der Durchgangsverkehr in der Schützbahn bereits deutlich abgenommen habe und die eingerichteten Ausweichstrecken offenkundig angenommen würden. „Es scheint hier ein gewisser Gewöhnungseffekt an die neue Verkehrsführung einzutreten“, heißt es in der Antwort aus dem Rathaus. Auch die Polizei sei über die Situation in der Schützbahn informiert, könne diese aber hinsichtlich der Vielzahl ihrer Aufgaben auch nicht ununterbrochen im Blick behalten.

Pollerlösung wird geprüft

Die Sperrung eines Teils der Schützbahn durch das Aufstellen von Kübeln oder Pollern, wie von den Anwohnern vorgeschlagen, sei grundsätzlich denkbar. Eine solche Lösung werde aktuell geprüft, müsse aber sorgfältig abgewogen werden. Beispielsweise sei sicherzustellen, dass weiterhin eine ordnungsgemäße Müllabfuhr oder eine Befahrung durch Rettungswagen gewährleistet ist.

Dass sich viele Verkehrsteilnehmer in den ersten Wochen einer angepassten Verkehrsführung noch orientieren müssen, sei nicht ungewöhnlich, so die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Umleitungsstrecken seien grundsätzlich ausreichend beschildert. Gleichwohl werde fortlaufend geprüft, ob die Beschilderung noch optimiert werden kann. Man stehe diesbezüglich auch mit dem für die Beschilderung der B267 zuständigen LBM in Kontakt. Sollten der Bevölkerung allerdings Lücken oder Fehler in der Beschilderung auffallen, könnten diese gern unter verkehr@bad-neuenahr-ahrweiler.de der zuständigen Fachabteilung der Stadtverwaltung gemeldet werden, damit Optimierungen kurzfristig geprüft und umgesetzt werden können.