So kommen Waren ins Restaurant
Ilja Potrebitsch ist Herr über Aufzug am Rolandsbogen
Seit zehn Jahren ist Ilja Potrebitsch Herr über den Lastenaufzug des Restaurants am Rolandsbogen. Mit dem fast 100 Jahre alten K
Seit zehn Jahren ist Ilja Potrebitsch Herr über den Lastenaufzug des Restaurants am Rolandsbogen. Mit dem fast 100 Jahre alten Konstrukt werden Lebensmittel nach oben und Müll nach unten transportiert.
Maja Wagener

Um ins Restaurant am Rolandsbogen auf dem Rodderberg zu gelangen, sind einige Treppen zu bewältigen. Für Lebensmittel hat die fast 100-jährige Gaststätte eine ebenso alte Lösung: einen Lastenaufzug, den seit zehn Jahren Ilja Potrebitsch bedient.

Lesezeit 1 Minute
Geduldig lädt Ilja Potrebitsch die Pakete mit Lebensmitteln aus dem kleinen Lieferwagen und schichtet sie auf die Plattform des metallenen Warenaufzugs, der unterhalb des Restaurants am Rolandsbogen an den Parkplatz am Rodderberg anschließt. Die Gäste gelangen über Treppenstufen in die Räumlichkeiten, doch die Obstkisten und Kartoffelsäcke hinaufzuschleppen, war schon den Erbauern des Gastronomiebetriebs 1929 eine zu große Plackerei.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren