Um ins Restaurant am Rolandsbogen auf dem Rodderberg zu gelangen, sind einige Treppen zu bewältigen. Für Lebensmittel hat die fast 100-jährige Gaststätte eine ebenso alte Lösung: einen Lastenaufzug, den seit zehn Jahren Ilja Potrebitsch bedient.
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Geduldig lädt Ilja Potrebitsch die Pakete mit Lebensmitteln aus dem kleinen Lieferwagen und schichtet sie auf die Plattform des metallenen Warenaufzugs, der unterhalb des Restaurants am Rolandsbogen an den Parkplatz am Rodderberg anschließt. Die Gäste gelangen über Treppenstufen in die Räumlichkeiten, doch die Obstkisten und Kartoffelsäcke hinaufzuschleppen, war schon den Erbauern des Gastronomiebetriebs 1929 eine zu große Plackerei.