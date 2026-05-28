Jahrelang ungelöste Fragen
IHK Bonn fordert ein regionales Verkehrskonzept
Die Nordbrücke in Bonn ist wegen struktureller Schäden für Schwertransporte gesperrt.
Die Nordbrücke in Bonn ist wegen struktureller Schäden für Schwertransporte gesperrt.
Autobahn GmbH

Mitgliedsbetriebe der IHK Bonn/Rhein-Sieg bewerten die Verkehrssituation in der Region überwiegend negativ. Als ersten Schritt auf dem Weg der Besserung wurden Experten mit einem Gutachten beauftragt, das nun vorliegt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt Bonn steht verkehrstechnisch kurz vor dem Infarkt. Zahlreiche Baustellen zerren an den Nerven der Bürger, die derzeit die Folgen eines jahrelangen Investitionsstaus schultern müssen. Vor allem die Brücken und Autobahnen rund um die Bundesstadt sind marode und lassen vor allem Handwerker und Industrie aufstöhnen – und dabei haben die Erweiterung und Sanierung des Tausendfüßlers sowie der dringend notwendige Neubau der für ...

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Kreis AhrweilerVerkehr

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