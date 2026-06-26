Abschluss in der Tasche IGS Remagen gratuliert ihren Abschlussschülern 26.06.2026, 18:00 Uhr

i Abschlussfeier an der IGS Remagen Sandra Rosa

Auch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Remagen können sich Schüler vor den Sommerferien über ihren Abschluss freuen. So gab es viele Gratulationen.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Remagen gratuliert ihren Abschlussschülern zu ihrem ganz persönlichen Erfolg nach der neunten, zehnten und zwölften Klasse. Wie auch im Fußball ist der gefeierte Abschluss eine Mischung aus Teamleistung und individueller Klasse und diese Erfolgsmischung zog sich auch durch die gesamte Feier, die zum ersten Mal im Audimax des Rhein-Ahr-Campus stattfand.







Artikel teilen

Artikel teilen