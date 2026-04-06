Kleine Gruppe, große Wirkung
IGS Remagen feiert ihren Abiturjahrgang 2026

Kleiner Jahrgang, große Wirkung: Die IGS Remagen verabschiedet einen außergewöhnlichen Abiturjahrgang, der mit Zusammenhalt, Humor und Resilienz beeindruckte. Feierliche Musik, persönliche Worte und Auszeichnungen prägten den Abschied.

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Kleiner Jahrgang – große Wirkung. So fasste Schulleiter Marcus Wald den Jahrgang 13 der IGS Remagen zusammen. Mit Stolz auf das Erreichte und ein wenig Wehmut verabschiedete sich der Abiturjahrgang 2026 von der Schule, seiner Schulzeit und den Lehrern.

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