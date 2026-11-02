Kampf um bessere Löhne IG Metall startet auch in Remagen mit Warnstreiks Judith Schumacher 02.11.2026, 18:00 Uhr

i "Jeden Monat werden 15.000 Stellen abgebaut", sagt Markus Eulenberg, Geschäftsführer der IG Metall Neuwied. Judith Schumacher

IG Metall startet Warnstreiks in Rheinland‑Pfalz. Beschäftigte kämpfen auch in Remagen um höhere Löhne und sichere Arbeitsplätze. Wie hart die Arbeitgeber dagegenhalten, entscheidet die nächste Tarifrunde.

Nach dem nächtlichen Warnstreik beim Andernacher Unternehmen Rasselstein am Sonntag hat die IG Metall Neuwied am Montagnachmittag bei der Firma Freudenberg Sealing Technologies in Remagen nachgelegt. Waren es laut Markus Eulenbach, Geschäftsführer der IG Metall Neuwied, bei Rasselstein rund 200 Mitarbeiter und weitere 100 aus anderen tarifgebundenen Unternehmen, kamen etwa im Betriebshof von Freudenberg rund 30 der insgesamt rund 220 Mitarbeiter ...







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