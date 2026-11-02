IG Metall startet Warnstreiks in Rheinland‑Pfalz. Beschäftigte kämpfen auch in Remagen um höhere Löhne und sichere Arbeitsplätze. Wie hart die Arbeitgeber dagegenhalten, entscheidet die nächste Tarifrunde.
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Nach dem nächtlichen Warnstreik beim Andernacher Unternehmen Rasselstein am Sonntag hat die IG Metall Neuwied am Montagnachmittag bei der Firma Freudenberg Sealing Technologies in Remagen nachgelegt. Waren es laut Markus Eulenbach, Geschäftsführer der IG Metall Neuwied, bei Rasselstein rund 200 Mitarbeiter und weitere 100 aus anderen tarifgebundenen Unternehmen, kamen etwa im Betriebshof von Freudenberg rund 30 der insgesamt rund 220 Mitarbeiter ...