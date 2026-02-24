Warnstreik bei ZF Ahrweiler IG Metall kündigt Autokorso zum Werk in Niederzissen an Ralf Grün 24.02.2026, 18:00 Uhr

i Betriebsratsvorsitzender Michael Quirmbach, hier bei einer Pressekonferenz in der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler Ende 2025, unterstreicht den Willen der Belegschaft, ins neue Werk nach Niederzissen umziehen zu wollen. Ralf Grün

Seit die ZF-Unternehmensführung den Umzug des Werkes Ahrweiler nach Niederzissen infrage stellt, laufen Beratungsgespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Diese sind an einen Punkt gelangt, an dem die Arbeitnehmer ein Zeichen setzen wollen.

Die Beratungsgespräche zum geplanten Umzug des ZF-Werkes von Ahrweiler nach Niederzissen haben mit dem jüngsten Termin am Montag laut Gewerkschaft IG Metall Neuwied einen Punkt erreicht, an dem sich kaum mehr etwas bewegt. Um dem Arbeitgeber zu signalisieren, dass die Arbeitnehmerseite auf Verträge und Versprechen hinsichtlich des Umzugs pocht, kündigt die Gewerkschaft um ihren Ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer, Markus Eulenbach, für ...







Artikel teilen

Artikel teilen