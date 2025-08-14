Die Idee einer Hängeseilbrücke in Mayschoß sorgt für eifrige Diskussionen. Wir haben uns bei Gastronomen, dem Ortsbürgermeister von Rech und bei der möglichen Zielgruppe – Wanderern in Mayschoß – umgehört, was sie davon halten.

Der Schweiß schießt ihnen über die Stirn und in den Nacken. Ihre Wanderhemden und -blusen sind klitschnass, als drei Ehepaare gesetzten Alters wandernd die Burgruine Saffenburg oberhalb von Mayschoß erreichen. Erst einmal im Schatten eine Pause machen, dann die großartige Aussicht aufs Ahrtal genießen. Die sechs Wanderer kommen aus dem Bayerischen Wald, aus der Nähe von Regensburg. Sie haben schon alle Weinlagen in Deutschland erwandert. Aktuell wird von der Unterkunft in Dernau aus das Ahrtal erkundet. Das Mittelrheintal als letzte Destination steht noch aus. Ob denn eine spektakuläre Hängeseilbrücke von der Saffenburg hoch über die Ahr ans andere Ufer das Ahrtal noch interessanter machen würde?

i Eine Wandergruppe aus dem Bayerischen Wald ist von Mayschoß hoch zur Saffenburg gewandert und genießt die Aussicht. Die sei auch ohne Hängeseilbrücke spektakulär, finden die Gäste. Frank Bugge

Die Antwort ist eindeutig ein Nein. „Wieso?“, fragt eine Wanderin. Die Landschaft, das schmale Tal, der Fluss und die Weinsteillagen seien doch Spektakel genug, setzt sie nach und bekommt Zustimmung. Die Idee eines Investors zum Bau einer Hängebrücke, Anfang der Woche im Gemeinderat Mayschoß skizziert und diskutiert, finden die Wanderer nicht gut.

i Der Blick von der Saffenburg wurde im Jahr 2020 als "schönste Weinsicht" prämiert. Im Hintergrund rechts das "Tempelchen", das auf Mayschoßer Gemarkung der Anschlagpunkt für die Hängeseilbrücke sein könnte. Frank Bugge

Auch Mayschoßer Gastronom ist skeptisch

Ebenso wie Thorsten Rech, Gastronom mit der Vinothek und dem Restaurant Bahnsteig 1 im alten Bahnhof von Mayschoß unterhalb der Saffenburg und neben dem meist gut belegten Wohnmobilstellplatz. Das Projekt einer Hängeseilbrücke weiter unten an der Ahr an der Bunten Kuh sieht Gastwirt Rech, auch kommunalpolitisch aktiv, kritisch. Ein solches Projekt an der Saffenburg für sieben Millionen Euro und 80.000 bis 100.000 Besuchern pro Jahr findet er „noch absurder“. Das passe nicht zu der aktuellen Touristen-Zielgruppe in Mayschoß. Die Gäste wollten Genuss und Natur, kein Abenteuer. Von der Burgruine gebe es die „spektakulärste und schönste Weinsicht aufs Ahrtal“. Diesen Hotspot dürfe man doch nicht mit Stahl und Seilen verbauen. Im engen Sahrbachtal oder im Kesselinger Tal könne er sich so etwas eher vorstellen. „Wo nichts ist und wir die Gäste von der Ahr mal einen Tag hinschicken können. Ist das nachhaltiger Tourismus oder schlichtweg Kirmes?“, fragt er beim Thema Hängeseilbrücke.

Zielgruppe der Hängeseilbrücke macht Sorgen

„Erst einmal das wiederherstellen, pflegen und entwickeln, was das Ahrtal zu bieten hatte“, rät Reinhold Kurth, der in der neuen Mayschoßer Vinothek der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr immer nah dran an den Touristen ist: die Gastronomie in einer Ganzjahresdestination auf Vordermann bringen, Übernachtungsmöglichkeiten ausbauen, wieder eine Bahnverbindung von Köln möglich machen und die Wanderwege pflegen und müllfrei halten. Vor allem sei es wichtig, Anreize zu schaffen, damit die Ahrtaler Winzer die Kulturlandschaft als Attraktion mit ihren Steillagen weiter bewirtschaften und pflegen. Zur guten Infrastruktur gehöre es auch, neben der Gastronomie den Metzger und den Bäcker in Mayschoß zu halten. Das sei wichtig für die Bürger und nicht zuletzt für die Wohnmobilisten.

Er hat sich die Hängebrücke in Villingen angesehen, die in einem ganz anderen Umfeld gebaut worden sei, als es in Mayschoß der Fall sein könne. Was er befürchtet? Es könnte mit den Brückentouristen wie mit den Kreuzfahrttouristen sein: Sie kommen an, brauchen viel Parkraum, halten, drehen eine Runde und sind wieder weg. Betriebswirtschaftlich bleibe für Mayschoß dann wenig.

i Blick von der Saffenburg in Richtung Rech. Es gibt die Idee, eine Hängeseilbrücke von der Saffenburg ausüber die Ahr zum Rotweinwanderweg (am linken Bildrand) zu bauen. Frank Bugge

Kommunen müssen Projekt gemeinsam stemmen

Keine der Ahrtalkommunen könne ein solches Tourismusprojekt allein angehen, sagt Thomas Hostert, Bürgermeister des Weindorfes Rech. Dernau und Altenahr seien auch einzubeziehen, wenn es etwa um Zuwege und Parkplätze gehe. Auch er war dabei, als bei einer Veranstaltung auf der Saffenburg die Brücken-Idee eines privaten Investors zum Thema wurde. Grundlage weiterer Debatten müssten konkretere Pläne sein, sieht Hostert wie sein Mayschoßer Amtskollege Frank Auvera den möglichen Bauträger in der Pflicht zur Information. Hostert bestätigte, dass vom Ausgangspunkt Saffenburg neben dem Brückenschlag zum Mayschosser „Tempelchen“ alternativ die Brücke in die Recher Gemarkung und zum Rotweinwanderweg oberhalb des ehemaligen Bergischen Hofes geführt werden könne.