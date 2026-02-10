Sie gewinnt Kreisentscheid Ida Müller vom Peter-Joerres-Gymnasium liest am besten Eberhard Thomas Müller 10.02.2026, 17:30 Uhr

i Selina Ansorg und Jürgen Kempenich beglückwünschen Ida Müller vom Peter-Joerres-Gymnasium, die den Landkreis Ahrweiler beim Bezirksentscheid in Koblenz vertreten wird. Eberhard Thomas Müller

Das war ein spannender Vormittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Zwölf Kinder und Jugendliche waren beim Kreisentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels dabei – und lasen, was das Zeug hielt. Doch es konnte nur eine Siegerin geben.

Zum Kreisentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels 2025/2026 hatten am Dienstagmorgen die Kreisverwaltung Ahrweiler und die Stadtbibliothek eingeladen. In der Stadtbibliothek Bad Neuenahr wurde der Kreissieger ermittelt, der in der nächsten Wettbewerbsrunde in Koblenz am Bezirksentscheid teilnehmen wird.







