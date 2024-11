Premiere in Bad Bodendorf Ida, die Allererste, in Amt und Würden Judith Schumacher 18.11.2024, 06:00 Uhr

i Bad Bodendorf feierte den Sessionsauftakt erstmals mit der Proklamation einer närrischen Tollität. KG Vorsitzender René Kurth war stolz, Ida (Hoischen), die Allerallererste, inthronisieren zu dürfen. Judith Schumacher

Die Jecken in Bad Bodendorf sind mit einem echten Gänsehautmoment in die Session gestartet. Denn die Karnevalsgesellschaft (KG) Rievkooche konnte eine absolute Neuheit für den Sinziger Ortsteil präsentieren.

Das hat es in Bad Bodendorf noch nicht gegeben: die Proklamation einer närrischen Tollität zum Start in die jecke Session. Die Karnevalsgesellschaft (KG) Rievkooche hatte jetzt die Freude, ihre neue Majestät inthronisieren zu dürfen. Bereits erste Kamelle in die Runde geworfen KG-Vorsitzender René Kurth hatte nach eigenem Bekunden Gänsehaut, als er Ida, die Allerallererste, dem närrischen Publikum auf dem Bahnhofsvorplatz präsentieren ...

