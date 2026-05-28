Meinung zum Unfall am Ring Ich wüsste oft gern, ob es den Menschen wieder gut geht Maja Wagener 28.05.2026, 15:00 Uhr

i Maja Wagener zu Polizeimeldungen über schwere Unfälle Jens Weber. MRV

Schlimme Unfälle an bekannten Orten, bei denen Menschen verletzt werden, beschäftigen auch uns Journalisten, die wir darüber berichten. Und ebenso wie unsere Leser bekommen wir keine Information, wie es mit den Verletzten weitergeht – außer manchmal.

Oft berichten wir über schwere Verkehrsunfälle. Die wenigsten sind so außergewöhnlich wie der von Peer Mattijat aus Berlin, der 2012 mit seinem Motorrad auf der Nordschleife des Nürburgrings fuhr und dort von einem Franzosen mit dem Auto überrollt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen