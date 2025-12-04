Hutenfest in der Ahrhut Hutenmeister übt Kritik am sanierten Ahrtorfriedhof Thomas Weber 04.12.2025, 18:12 Uhr

i Kritik gab es von Heinz-Peter Hoppe auch an der Friedhofszufahrt von der Ahrseite aus. Klaus Geck. Thomas Weber

Der sanierte Ahrtorfriedhof in Ahrweiler trifft bei Hutenmeister Heinz-Peter Hoppe auf wenig Begeisterung. Hoppe übte beim Hutenfest der Ahrhut Kritik an Zufahrten, Unterhalt der Aussegnungshalle und Planung. Nur: Reaktionen auf die Kritik fehlten.

Die Patronatsfeste der Ahrweiler Innenstadtquartiere – genannt Huten – mit ihren jeweiligen Frühschoppen als Mittelpunkte sind mal ruhig und besinnlich, mal aufbrausend und anklagend, aber immer wird dort Klartext geredet. Vertreter des öffentlichen Lebens berichten aus ihren Bereichen und sagen gern auch, wo der Schuh drückt.







