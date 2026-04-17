Sport und Alltag meistern Hundesport in Sinzig: Training für Mensch und Tier Eberhard Thomas Müller 17.04.2026, 05:00 Uhr

i Die Übungen sind für den Menschen und sein Tier eine sportliche Herausforderung. Eberhard Thomas Müller

Sonntags verwandelt sich der Platz der Hundesportfreunde Untere Ahr in einen lebendigen Übungsplatz: Mensch und Hund meistern Parcours, stärken Vertrauen und üben Alltagstauglichkeit. Vom Welpen bis zum Senior steht Teamarbeit im Fokus.

Ein buntes Treiben findet jeden Sonntag auf dem Trainingsgelände des Vereins Hundesportfreunde Untere Ahr Sinzig am Grünen Weg 42, zwischen B9 und Bahndamm, in Sinzig statt. Große und kleine Hunde laufen mit ihren Haltern durch einen Parcours, springen über Hürden, jagen über eine Rampe und durch einen Tunnel – ein Training, das Tier und Mensch gleichermaßen Freude bereitet.







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