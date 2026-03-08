Demo in Ahrweiler
Hunderte fordern Umzug des ZF-Werks ins Brohltal
Neben Markus Eulenbach sprach auch Landrätin Cornelia Weigand (links) zu den besorgten ZF-Leuten.
Jochen Tarrach

Es war laut im Ahrweiler Zentrum am Samstag. Kein Wunder: Ging es doch um die Zukunft des ZF-Standorts im Kreis. Rund 200 Demonstranten waren gekommen, um ihrem Willen Ausdruck zu verleihen: die Verlagerung des Werks nach Niederzissen. 

Es ist noch keine Lösung zwischen dem Betriebsrat des ZF-Standorts Ahrweiler und der Gewerkschaft IG Metall (IGM) auf der einen Seite und dem Management der ZF-Friedrichshafen AG (ZF) auf der anderen Seite über die Zukunft des zur Verlagerung nach Niederzissen anstehenden Werkes in Ahrweiler gefunden worden.

