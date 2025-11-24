Hunderte bei inklusivem Truckertreffen am Nürburgring

Das inklusive Truckertreffen am Nürburgring kam bei den Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen gut an. Zu sehen gab es ferngesteuerte Mini-Trucks, ein Rennfahrer erzählte von seinem Job und drehte sogar eine Runde auf der Strecke mit den Kindern.
Ein voller Erfolg war das von der Fluthelferin Marion Gock organisierte inklusive Truckertreffen am Nürburgring, zu dem von der Flutkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen betroffene Kinder mit und ohne Beeinträchtigung eingeladen waren.