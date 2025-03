Hubschrauber rettet verletzten Wanderer bei Altenahr

Auf die freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Altenahr und den Rettungsdienst ist Verlass: Das hat eine umfangreiche Rettungsaktion in diesen Tagen wieder einmal gezeigt.

Mit einer aufwendigen Rettungsaktion musste am Rosenmontag ein verletzter Wanderer aus unwegsamem Gelände oberhalb von Altenahr befreit werden. Wie die Verbandsgemeinde am Freitag mitteilte, war der Mann um die Mittagszeit auf dem Weg zur Engelslay abgestürzt. Gegen 12.15 Uhr waren die Freiwilligen Feuerwehren Kreuzberg und Altenahr mit der Spezialeinheit Absturzsicherung durch die integrierte Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Koblenz zur Unterstützung für den Rettungsdienst alarmiert worden. Aufgrund des schwierigen Terrains hatte die Feuerwehr vorsorglich bereits auf dem Weg zum Patienten einen Hubschrauber mit Seilwinde angefordert. Der Verletzte wurde am Unfallort vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt. Nach Herstellung der Transportfähigkeit wurde er etwa 100 Meter weiter zu einer für das Team des Rettungshubschraubers geeigneten Stelle transportiert, um von dort aus mithilfe einer Seilwinde aufgenommen und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus geflogen zu werden.