Glanz für das Ahrtal: Hotels erhalten neue Sterne und stärken damit den Neuanfang nach der Flut. Gastgeber setzen auf Herzlichkeit, Nachhaltigkeit und neue Angebote, um Gäste zurückzugewinnen.
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Gerade in Zeiten zahlreicher und oft unüberschaubarer digitaler Bewertungen ist die Anzahl der verliehenen Sterne ein verlässliches Merkmal bei der Suche nach einer passenden Unterkunft. Rheinland-Pfalz gehört seit vielen Jahren zu den Bundesländern mit einer besonders hohen Zahl an klassifizierten Hotels und setzt damit ein starkes Zeichen für Qualität, Service und Gastfreundschaft.