Dehoga zeichnet Gasthäuser aus Hotels im Ahrtal glänzen mit neuen Sternen Verena Düren 01.10.2026, 10:00 Uhr

i Dehoga-Feierstunde mit den ausgezeichneten Betrieben Norbert Krupp/Dehoga Rheinland-Pfalz

Glanz für das Ahrtal: Hotels erhalten neue Sterne und stärken damit den Neuanfang nach der Flut. Gastgeber setzen auf Herzlichkeit, Nachhaltigkeit und neue Angebote, um Gäste zurückzugewinnen.

Gerade in Zeiten zahlreicher und oft unüberschaubarer digitaler Bewertungen ist die Anzahl der verliehenen Sterne ein verlässliches Merkmal bei der Suche nach einer passenden Unterkunft. Rheinland-Pfalz gehört seit vielen Jahren zu den Bundesländern mit einer besonders hohen Zahl an klassifizierten Hotels und setzt damit ein starkes Zeichen für Qualität, Service und Gastfreundschaft.







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