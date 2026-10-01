Dehoga zeichnet Gasthäuser aus
Hotels im Ahrtal glänzen mit neuen Sternen
Dehoga-Feierstunde mit den ausgezeichneten Betrieben
Dehoga-Feierstunde mit den ausgezeichneten Betrieben
Norbert Krupp/Dehoga Rheinland-Pfalz

Glanz für das Ahrtal: Hotels erhalten neue Sterne und stärken damit den Neuanfang nach der Flut. Gastgeber setzen auf Herzlichkeit, Nachhaltigkeit und neue Angebote, um Gäste zurückzugewinnen.

Lesezeit 3 Minuten
Gerade in Zeiten zahlreicher und oft unüberschaubarer digitaler Bewertungen ist die Anzahl der verliehenen Sterne ein verlässliches Merkmal bei der Suche nach einer passenden Unterkunft. Rheinland-Pfalz gehört seit vielen Jahren zu den Bundesländern mit einer besonders hohen Zahl an klassifizierten Hotels und setzt damit ein starkes Zeichen für Qualität, Service und Gastfreundschaft.
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