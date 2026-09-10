Schlafende Schönheit an der B9
Hotel Bellevue in Rolandseck lebt als Denkmal neu auf
Der Tanzsaal des Hotels Bellevue in Rolandseck mutet märchenhaft an. Er entstand in einer späteren der insgesamt neun Bauphasen.
Der Tanzsaal des Hotels Bellevue in Rolandseck mutet märchenhaft an. Er entstand in einer späteren der insgesamt neun Bauphasen.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Lange stand das Hotel Bellevue in Rolandseck leer. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat das Gebäude 2024 übernommen. Beim Tag des Offenen Denkmals präsentiert die Projektleiterin den aktuellen Stand. Wir durften vorab einen Blick hineinwerfen.

Lesezeit 4 Minuten
Wie ein verwunschenes Schloss liegt es da, das Hotel Bellevue nahe der B9 in Rolandseck. Die grünen Fensterläden sind geschlossen und verwittert, über die helle Fassade klettert Efeu. Das gesamte Anwesen zeugt von längst vergangener Pracht. Doch wie sieht es im Inneren aus?
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