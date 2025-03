Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen ist die einzige Klinik im Kreis Ahrweiler, die über eine Palliativstation verfügt. Nun hat die Einrichtung Insolvenz angemeldet. Was das für die palliativmedizinische Versorgung im Kreis bedeutet.

Sollte das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen die Klinik Maria Stern in Remagen wegen Insolvenz schließen müssen, würde das bedeuten, dass das einzige Krankenhaus im Kreis Ahrweiler mit einer Palliativstation wegfallen würde. Für die palliativmedizinische Versorgung im Kreis wäre das ein herber Verlust. Das ist auch dem Hospizverein Rhein-Ahr klar, der sich tagtäglich mit der Thematik auseinandersetzt.

Palliativstation ist elementarer Bestandteil hospizlich-palliativer Versorgung im Kreis

„Mit großem Bedauern haben wir aus der Presse vom sogenannten Schutzschirmverfahren des Verbundkrankenhauses Remagen-Linz Kenntnis erhalten“, sagt Ulrike Dobrowolny, Vorsitzende des Hospizvereins Rhein-Ahr. „Die Betten auf der Palliativstation des Remagener Krankenhauses Maria Stern sind konstitutiver Bestandteil hospizlich-palliativer Versorgung im Kreis.“ Seit Beginn, also der Eröffnung 1998, arbeite der Hospizverein engmaschig und vertrauensvoll mit der Palliativstation im Krankenhaus Maria Stern zusammen – „zum Wohl der Menschen am Lebensende“, wie Dobrowolny ergänzt. „Wir gehen davon aus, dass dieses Krankenhausangebot der Palliativversorgung weiter aufrechterhalten werden kann.“

Wir gehen davon aus, dass dieses Krankenhausangebot der Palliativversorgung weiter aufrechterhalten werden kann.

Ulrike Dobrowolny, Vorsitzende des Hospizvereins Rhein-Ahr

„Ich persönlich würde mir von Herzen wünschen, dass die Palliativstation erhalten bleibt“, fasst Dobrowolny es noch einmal zusammen. Ob das nach Abschluss des am Donnerstag vor dem Amtsgericht Ahrweiler begonnenen sogenannten Schutzschirmverfahrens im Insolvenzrecht, laut Definition einer Vorstufe des klassischen Insolvenzverfahrens, so kommt, ist allerdings fraglich.

i Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen ist einer der beiden Standorte des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen. Hans-Jürgen Vollrath

Wackelt insbesondere der Remagener Standort?

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hat noch am Donnerstag in einer ersten Stellungnahme vor allem vom „Erhalt des Standortes Linz“ gesprochen, man habe dort viel investiert. „Wir wollen dort auch 2025 investieren, denn der Standort ist wichtig für die Versorgung des Landkreises Neuwied“, so Hoch weiter. Erst im vorletzten und letzten Absatz seiner Stellungnahme geht Hoch konkret auch auf den Fortbestand des Remagener Krankenhauses ein. Er sagt: „Wir sehen an beiden Standorten gute Möglichkeiten in der Weiterentwicklung des medizinischen Angebots. Daher haben wir die klare Erwartung an den Träger, dass dieser tragfähige Konzepte entwickelt.“

Nach Informationen unserer Zeitung ist Remagen der Standort, dem vor allem seine Lage und die damit verbundene Konkurrenz durch andere medizinische Angebote wirtschaftlich zu schaffen machen könnte. Unweit des Krankenhauses Maria Stern gibt es das Neuenahrer Klinikum Maria Hilf, ebenso sind die Bonner Kliniken linksrheinisch gelegen, und auch Andernach hält ein Krankenhaus vor. Am Standort Linz sieht das anders aus. Dort ist vor allem das Neuwieder Krankenhaus noch Anlaufpunkt für Patienten. Ende 2023 hatte es schon einmal Gerüchte über eine mögliche Schließung des Remagener Krankenhauses gegeben, die Geschäftsführer Thomas Werner damals dementierte.

Politik fordert Erhalt des Standortes Remagen

Den dringenden Erhalt des Krankenhauses in Remagen hatten sowohl Ahrweilers Landrätin Cornelia Weigand als auch Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl gefordert. Gesundheitsminister Clemens Hoch kündigte noch am Donnerstag an, kurzfristig einen Runden Tisch in Mainz einzuberufen.

Das sind die Hintergründe

Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hatte am Donnerstagnachmittag, 20. März, in einer Pressemitteilung erklärt, man habe beim Amtsgericht Ahrweiler Insolvenz angemeldet. Es handelt sich um einen Antrag auf Durchführung eines Schutzschirmverfahrens. Davon betroffen sind den Angaben nach auch die Maria Stern MVZ Remagen GmbH und die HL Service-Gesellschaft Remagen mbH. Ziel der Verfahren sei es, das Verbundkrankenhaus mit den Standorten Franziskus-Krankenhaus Linz und Krankenhaus Maria Stern Remagen sowie die angrenzenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und die für die Reinigung zuständige Servicegesellschaft bei laufendem Betrieb wirtschaftlich neu auszurichten.

Während das Verfahren läuft, solle sich für Patienten und Mitarbeiter nichts ändern, so das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen. „Der medizinische Betrieb läuft vollumfänglich und unverändert weiter. Bereits vereinbarte Termine für ambulante und stationäre Behandlungen sowie Therapien finden wie gewohnt statt. Neue Terminvereinbarungen sind nach wie vor möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach sind auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Sie werden während der Verfahren von der Bundesagentur für Arbeit übernommen.

Als Grund für die wirtschaftliche Krise des Verbundkrankenhauses werden die aktuellen wirtschafts- und gesundheitspolitischen Herausforderungen genannt. Dazu zählen nach Angaben der Gesellschaften neben nicht refinanzierten Tariferhöhungen und allgemeinen Teuerungen für Energie- und Sachkosten auch der Fachkräftemangel sowie steigenden Kosten für notwendige Investitionsmaßnahmen. Zusätzlich werden die wirtschaftlichen Ausfälle und der anhaltende Rückgang der Fallzahlen seit der Pandemie als Gründe genannt.