CDU-Abgeordneter blickt zurück
Horst Gies: „Bis jetzt vermisse ich noch nichts“
Die CDU ist die politische Heimat von Horst Gies.
Die CDU ist die politische Heimat von Horst Gies.
Jochen Tarrach

Die Bürger im Kreis Ahrweiler schenkten ihm 15 Jahre lang ihr Vertrauen: Horst Gies wurde immer wieder als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 14 in den Mainzer Landtag gewählt. Bis jetzt. Denn er macht Schluss – und den Weg frei für Guido Orthen. 

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15 Jahre lang hat Horst Gies als direkt gewählter CDU-Abgeordneter im Landtag von Rheinland-Pfalz den Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) vertreten. Bis zum 18. Mai dieses Jahres. Dann war Schluss. Denn der am 23. Januar 1961 in Ahrweiler geborene Gies machte den Weg frei.

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