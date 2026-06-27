CDU-Abgeordneter blickt zurück Horst Gies: „Bis jetzt vermisse ich noch nichts“ Jochen Tarrach 27.06.2026, 12:00 Uhr

i Die CDU ist die politische Heimat von Horst Gies. Jochen Tarrach

Die Bürger im Kreis Ahrweiler schenkten ihm 15 Jahre lang ihr Vertrauen: Horst Gies wurde immer wieder als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis 14 in den Mainzer Landtag gewählt. Bis jetzt. Denn er macht Schluss – und den Weg frei für Guido Orthen.

15 Jahre lang hat Horst Gies als direkt gewählter CDU-Abgeordneter im Landtag von Rheinland-Pfalz den Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) vertreten. Bis zum 18. Mai dieses Jahres. Dann war Schluss. Denn der am 23. Januar 1961 in Ahrweiler geborene Gies machte den Weg frei.







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