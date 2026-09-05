Fremde Art breitet sich aus Hornissenwacht bittet Menschen im Ahrkreis um Vorsicht Judith Schumacher 05.09.2026, 15:00 Uhr

i Ein solches Nest der Asiatischen Hornisse wurde nach Anrufen von Winzern im Ahrtal von Experten entfernt. Stefan Dietrich

Asiatische Hornissen breiten sich auch im Kreis Ahrweiler aus. Die Hornissenwacht bittet nach vermehrten Sichtungen um Hinweise aus der Bevölkerung, um Ausbreitung und Risiken für Menschen, Bienen und Weinbau frühzeitig einzudämmen.

Die Privatinitiative Hornissenwacht um Imker Stefan Dietrich aus Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet darum, auf die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) zu achten. „Nachdem wir einige wichtige Hinweise von Winzern zu Hornissensichtungen erhalten haben, konnten wir vergangene Woche ein Nest der Asiatischen Hornisse in Mariental entfernen.







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