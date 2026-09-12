Sperrung am Obertor geplant Hornissennest in Ahrweiler Baum wird entfernt Judith Schumacher 12.09.2026, 11:00 Uhr

i Das große Nest der asiatischen Hornisse befindet sich auf dem Parkplatz am Obertor in Ahrweiler. Stefan Dietrich

Ein großes Nest der Asiatischen Hornisse in einem Baum am Ahrweiler Obertor wird am Montag, 14. September, von Experten entfernt. Dafür werden Straße und Parkplatz vorübergehend gesperrt.

Der Aufruf der Hornissenwacht, einer Privatinitiative von Imkern im Kreis Ahrweiler, mit dem bald beginnenden Herbst aufmerksamer auf die hoch gelegenen Nester der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) zu achten, hat gefruchtet. So entdeckte eine Anwohnerin in einem hohen Baum auf dem Parkplatz am Ahrweiler Obertor ein solches Nest und verständigte die geschulten Experten.







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