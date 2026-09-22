Feuerwehr greift ein
Hornissenattacken auf Wanderwegen in Puetzfeld
An einem Pflanzenstängel macht eine Europäische Hornisse (Vespa crabro) eine Rast.
An einem Pflanzenstängel macht eine Europäische Hornisse (Vespa crabro) eine Rast.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Auf Wanderwegen bei Puetzfeld häufen sich Hornissenangriffe – Spaziergänger wurden bereits gestochen. Feuerwehr und Experten warnen vor Ausbreitung im Ahrtal und raten zu besonderer Vorsicht.

Lesezeit 1 Minute
Aggressive Hornissen haben auf Wanderwegen oberhalb der Ortsgemeinde Puetzfeld ihr Unwesen getrieben und bereits mehrfach Menschen gestochen. Das bestätigte Ahrbrücks Ortsbürgermeister Guido Galle auf Anfrage. „Als ich hörte, dass nicht nur auf einem Nebenweg, sondern auch auf dem Hauptwanderweg wieder jemand gestochen wurde, habe ich unsere örtliche Feuerwehr verständigt, die sich des Problems zeitnah annehmen wird“, sagte Galle.
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