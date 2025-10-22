Als sogenannte Winzerheilige ist sie im Museum Schloss Sinzig zu bewundern. Doch wer ist die Frau, die ein bislang ebenso unbekannter Künstler mit gekonnter Schnitzerhand in Holz verewigt hat und deren Statue aus dem Ahrschlamm gerettet wurde?
Aus dem Schlamm der Flut geborgen, jetzt in der Vitrine eines Museums: Einen kuriosen Fund hatte nach der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 der Kirchdauner Hobbyarchäologe Andreas Schmickler gemacht, als er sich in unmittelbarer Nähe der Ahrbrücke unterhalb der Ehrenwall‘schen Klinik in Ahrweiler umsah.