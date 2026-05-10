Bad Breisiger Firmen berichtet
Hohe Spritpreise gefährden Existenz der Taxiunternehmen
Der ADAC bezeichnete den April 2026 als den teuersten Tankmonat aller Zeiten, denn hier kostete der Liter Super E10 im Durchschn
Der ADAC bezeichnete den April 2026 als den teuersten Tankmonat aller Zeiten, denn hier kostete der Liter Super E10 im Durchschnitt 2,11 Euro, für Diesel bezahlten Fahrer 2,26 Euro. Diese Belastung ist für Taxi- und Reisebusunternehmen im Kreis Ahrweiler deutlich spürbar. (Symbolbild)
Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Wer Geld sparen möchte, lässt das Auto lieber stehen. Doch was machen die Menschen, deren Beruf es ist, andere von A nach B zu bringen – wie Taxi- oder Busfahrer? Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie die Unternehmen mit den steigenden Kosten umgehen. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Blick auf die Preistafel an der Tankstelle sorgte in den vergangenen Monaten bei vielen Fahrern für Schnappatmung: Der ADAC bezeichnete den April 2026 sogar als den teuersten Tankmonat aller Zeiten, denn hier kostete der Liter Super E10 im Durchschnitt 2,11 Euro, für Diesel bezahlten Fahrer 2,26 Euro. ...

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