Bei 11 Grad startete das Freizeitbad Brohltal in die Sommersaison. Doch hart gesottene Schwimmer ließen sich von den Vorläufern der Schafskälte nicht aufhalten: Sie zogen im 21 Grad warmen Wasser ihre Bahnen – so wie der Kirdorfer Christian Rau.

Aus dem Winterschlaf erwacht ist das Freizeitbad Brohltal. Ein bisschen Winter herrschte allerdings, als sich die Pforten erstmals am vergangenen Samstag öffneten. Bei 11 Grad Außentemperatur und einer leichten Brise konnte man kaum von idealem Badewetter sprechen. Dennoch fanden sich unerwartet viele Premierenbesucher ein.

Vater Christian Rau und Sohn hatten sich von Wehr aus auf die Socken gemacht, eine weite Anreise hatten junge Fußballer aus Kirdorf (Erftstadt) hinter sich. Sie hatten die Nacht im nahen Hüttendorf verbracht und wollten keineswegs auf das nasse Vergnügen am nächsten Morgen verzichten. Dem Bibbern am Beckenrand folgte wohlige Wasserwärme von 21 Grad.

i Junge Fußballer aus Kirdorf (Erftstadt) wollten keineswegs auf das nasse Vergnügen verzichten und testeten hier die Rutschbahn. Hans-Josef Schneider

Ehe rund 30 Personen die erste Stunde zum Planschen und Schwimmen nutzen konnten, waren geraume Zeit Teams im Einsatz gewesen, um die prächtige Anlage zwischen Kempenich und Weibern herzurichten. Dazu gehörte der obligatorische Frühjahrsputz von ehrenamtlichen Helfern ebenso wie die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen von routinierten Mitarbeitern.

Für Gäste nicht sichtbar, wurde die für einen geordneten und sauberen Betrieb erforderliche Technik überprüft. Dabei teilte Wilfried Hedrich seine jahrelangen Erfahrungen im ehrenamtlichen Einsatz mit dem neuen Betriebsleiter. „Ich bin seit Anfang des Jahres mehrfach hier gewesen und dauerhaft in den letzten Wochen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Bad sehr gut überschaubar, optimal für Familien geeignet und technisch im Großen und Ganzen bestens aufgestellt ist“, berichtet der aus Heidelberg stammende neue Chef Patrick Berndt, Geschäftsführer der Schwimmbäder Beratung und Service GmbH.

i Nicht jeder, aber diese junge Dame, wollte bei Niedrigtemperatur einen Sprung ins Wasser wagen. Hans-Josef Schneider

Unterstützt wird er vom langjährigen Mitarbeiter Viktor Hofmann, der als Rettungsschwimmer angestellt ist. In Helge Krückemeier hat er einen Fachangestellten für Bäderbetriebe gefunden. Dieser kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und war vorher im Monte Mare in Rheinbach tätig. Ebenfalls aus der Kreisstadt kommt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die hier die einzige noch im Kreis vorhandene Möglichkeit sieht, Rettungsschwimmer auszubilden. Für Anfänger wird es in den Sommerferien wieder Schwimmkurse geben. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr können weiterhin das Bad kostenlos benutzen.

Laut Peter Engels, Pressesprecher der Verbandsgemeinde, werden neben den Schulen aus der VG zwei weitere aus Adenau an Vormittagen aktiv. Dem Unternehmen Holzwerkstätten Bell aus Lederbach dankte Engels dafür, dass es gratis Umkleidekabinen und Liegebänke wieder auf Vordermann gebracht hat.

i Zur offiziellen Eröffnung waren die für den Betrieb Verantwortlichen, Vertreter der Kommunen und ehrenamtlich aktive Helfer erschienen. Hans-Josef Schneider

Beim Kiosk hofft man, für die Wochenenden eine Lösung hinzubekommen. Die gut angenommenen Snack-Automaten stehen wieder da, dieses Jahr mit erweitertem Angebot wie warme Suppen, Kaffee und Eis am Stiel. Philipp Hergarten, Beigeordneter der VG, weiß um die Vorzüge der Freizeiteinrichtung. Schließlich hat er in seiner Jugend als Niederdürenbacher das Angebot schätzen gelernt. Er wünschte dem Team und den Besuchern vor allem gutes Wetter.