Von der Idee zur Institution Hoffelder Alpaka-Hof blickt auf erfolgreiche Saison 25.10.2025, 08:00 Uhr

i Sandra Seidl und Jan Pöller sind stolz auf den Erfolg ihres Alpaka-Hofs. Umringt von ihren flauschigen Alpakas freuen sich die beiden im Hofcafé über die gute Saison. Claudia Voß

Das Alpaka-Café in Hoffeld hat sich seit seinem Start im vergangenen Jahr zu einer festen Institution etabliert. Mittlerweile leben sechs flauschige Andentiere auf dem Hof von Sandra Seidl. Vor Weihnachten erwartet die Besucher eine Besonderheit.

„Geschafft“ – Sandra Seidl und Jan Pöller sind glücklich. Ausgestattet mit zwei Bechern Kaffee und einer Papiertüte voller Leckerlis sitzt das Paar auf dem Alpaka-Hof in Hoffeld und genießt die milde Herbstsonne. Eine aufregende Saison liegt hinter den beiden Tierfreunden.







