Die KG Rot-Weiß Hönningen hat ihren Sessionsauftakt in der Halle Bauerfeind gefeiert. Der Auftritt des Kinderprinzenpaares Mattis I. und Lena I. war dabei einer der Höhepunkte.

i Prinz Mattis I. und Prinzessin Lena I. präsentierten sich den Hönninger Narren. Werner Dreschers

Der Start in den Karneval ist immer etwas Besonderes, und dies mit Sicherheit in Hönningen, einer der Karnevalshochburgen in der Ahrregion. Die KG Rot-Weiß Hönningen hatte zur Sessionseröffnung in die Halle Bauerfeind eingeladen, die alte Fabrikanlage war karnevalistisch geschmückt. Aus Hönningen und Liers, aber auch von weiter her kamen die Besucher. Gäste stammten unter anderem auch von den Karnevalisten aus Ahrbrück, aus Esch und aus Adenau. Sitzungspräsident Ranier Metzen kündigte das Programm an, die Musikregie oblag DJ Ingo Gemein. Erster Vorsitzender der KG Rot-Weiß Hönningen ist Michael Pauly, Zweiter Vorsitzender ist Daniel Görden.

i Bunt kostümierte Gäste Werner Dreschers

Pünktlich um 17.11 Uhr erfolgte der Einmarsch aller Funken und die Begrüßung der Gäste, die großenteils närrisch kostümiert waren. Ein prachtvolles Bild auf der Bühne, über 50 Funken tanzten und verbreiteten gute Laune, herzlicher Applaus für den Auftritt. Lange haben die Gruppen geübt, der Ehrgeiz ist groß, die bekannte Hönninger Funkenkultur aufrechtzuhalten.

i Auch diese Damen hatten viel Spaß bei der Sitzung. Werner Dreschers

Den Start machten die Roten Funken, nach Musik folgte die Jugendgarde. Mit viel Schwung wirbelten die Funken über die Bühne, sie zeigten Hebefiguren und eine ansprechende Choreografie. Es gab herzlichen Applaus des Publikums.

Und dann betrat das Kinderprinzenpaar die Bühne, mit eigenem Gefolge, begleitet von der Prinzengarde. Prinz Mattis I. und Prinzessin Lena I. in ihren prächtigen Kostümen winkten den Gästen zu und genossen ihren Auftritt. Zahlreiche Kinder drängten sich vor der Bühne und verfolgten den Auftritt mit Spannung, die Erwachsenen zückten ihre Smartphones.

i Immer wieder begeistern die Funken in mehreren Altersklassen. Werner Dreschers

Prinz und Prinzessin haben wahrscheinlich Karnevalsblut in den Adern, die Eltern des Prinzen sind Anne Hengsberg und Christoph Hengsberg, er ist auch Sänger der zum Schluss auftretenden Band „Dajö!“. Die Eltern der Prinzessin sind Claudia Weber und Andreas Weber, Mitglied des Elferrates.

i Erster Vorsitzender der KG Rot-Weiß Hönningen Michael Pauly und Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann Werner Dreschers

Dem Prinzenpaar merkte man die Freude an. In kurzen Reden gingen beide auf ihre karnevalistisch erfolgreichen Eltern ein, schilderten ihre eigene Motivation „Uns liegt Karneval im Blut, und feiern können wir beide gut“, später: „Ein großes Prinzenpaar ist nicht in Sicht, doch Karneval ohne Prinzenpaar, das geht eben nicht“. Der spontane Applaus zeigte, dass die Gäste völlig ihrer Meinung waren.

i Ortsbürgermeister Schwarzmann wünscht dem Kinderprinzenpaar eine tolle Session. Werner Dreschers

Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann, selbst erfahrener und begeisterter Karnevalist, ermunterte das Prinzenpaar dazu, im Januar die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Er wünschte dem Prinzenpaar eine tolle Session und „viel Spaß an der Freud“. Dann ein quirliger Auftritt der Prinzengarde, und auch das Prinzenpaar machte eifrig mit.

i DJ Ingo Gemein und Sitzungspräsident Rainer Metzen Werner Dreschers

Was darf im Hüngene Karneval nicht fehlen? Richtig, ein Auftritt von „Der Een on de Anne“ (Udo Kohn und Thomas Berschbach). Und so entspann sich in bewährter Weise eine Folge von Zwiegesprächen mit viel Witz und Spaß sowie mit schlagfertigen Pointen. Am Ende gab es erneut herzlichen Beifall.