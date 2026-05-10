Beschluss im Stadtrat Höhere Kosten für Bürger: Wasser in Sinzig wird teurer Judith Schumacher 10.05.2026, 18:00 Uhr

i Wasser wird in Sinzig teurer. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Das Wasser in Sinzig wird teurer, ist aber noch wesentlich günstiger als etwa in Remagen. Darüber hinaus bereitet den Sinzigern eine fehlende Verkehrsverbindung Sorgen, auf die sie sich ab Frühjahr 2027 einstellen müssen.

Es ist einiges in Bewegung in Sinzig. Ein Fakt, der die Gemüter der Bürger bewegen könnte, ist, dass sie für ihr Wasser tiefer in die Tasche greifen müssen. Das beschloss jetzt der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Der Kubikmeter Trinkwasser verteuert sich für das Jahr 2026 um 25 Cent von bislang 1,80 Euro auf 2,05 Euro.







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